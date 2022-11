Les plans d’étage sont considérés comme l’épine dorsale de tout projet de construction. Les plans d’étage sont des dessins à l’échelle qui illustrent visuellement la relation entre plusieurs pièces, espaces et caractéristiques physiques, vus d’en haut. En d’autres termes, un plan d’étage est une description picturale en 2D que les décorateurs d’intérieur et les architectes utilisent lorsqu’ils cherchent à rénover ou à concevoir votre propriété.

En étudiant l’architecture, vous vous êtes sûrement demandé comment dessiner un plan d’étage ou comment lire un plan d’étage ? Nous avons donc créé ce guide Wondershare EdrawMax qui vous guidera rapidement à travers les différentes façons de créer un plan d’étage, notamment à la main et avec des outils comme EdrawMax. Avant de répondre à la question « Comment dessiner un plan d’étage », nous allons comprendre comment lire un plan d’étage et quels sont les éléments les plus importants d’un bon plan d’étage.

Ce que comprend un plan d’étage

Les plans d’étage illustrent généralement plusieurs éléments de construction, notamment les murs, les portes, les fenêtres et les escaliers. Voici quelques-uns des éléments les plus courants qui sont inclus dans chaque plan d’étage :

L’espace entier de la propriété : Il comprend l’emplacement et la configuration de chacune des pièces (pièce principale ou secondaire, salon, salle à manger, cuisine, etc.).

L’agencement des pièces : Elle comprend la manière dont vous avez l’intention de relier toutes les pièces.

Portes et fenêtres : Un plan de salle bien conçu comprendra les détails des portes et des fenêtres.

Caractéristiques : Il est toujours bon d’ajouter des éléments tels que le toit, le réfrigérateur, l’évier, la machine à laver, le sèche-linge, etc. dans votre plan d’étage. En ajoutant de tels éléments, vous obtiendrez la réalisation exacte de votre propriété.

Comment dessiner un plan d’étage à la main ?

Maintenant que vous avez compris comment lire un plan d’étage et quels sont les éléments les plus fondamentaux d’un plan d’étage, laissez-nous vous aider à dessiner un plan d’étage à l’aide d’EdrawMax. Cependant, avant de vous présenter les méthodes les plus simples pour créer un plan d’étage, nous allons vous expliquer comment dessiner un plan d’étage à la main. N’oubliez pas que cette technique ou méthode est obsolète et n’a pas l’air professionnelle. Cela dit, vous devez toujours savoir comment dessiner un plan d’étage à la main avant d’apprendre à dessiner un plan d’étage à l’aide d’EdrawMax.

Analysez le site : Vous devez visiter physiquement le site pour comprendre le type de pièces et d’espaces que vous pouvez créer. Si des travaux ont déjà été effectués sur la propriété, vous pouvez en prendre des photos et discuter avec votre constructeur de la manière dont vous allez utiliser l’espace.

Prenez des mesures : Si vous créez le plan d’étage à partir de rien, discutez-en avec votre architecte et renseignez-vous sur les dimensions des portes et des fenêtres. Une fois que vous avez toutes les dimensions prêtes, vous pouvez commencer à prendre les bonnes mesures des murs intérieurs et extérieurs.

Ajoutez les murs : Après avoir pris les dimensions des murs et des fenêtres, vous pouvez commencer à dessiner les murs. Il est fortement recommandé de dessiner les murs extérieurs avant de commencer à travailler sur les murs intérieurs.

Ajoutez les caractéristiques : Après les murs, vous pouvez commencer à dessiner les fenêtres, les escaliers, l’évier, les unités de salle de bain, les équipements de cuisine, etc.

Ajoutez différents plans : Si vous avez une expertise technique, vous devriez également créer d’autres plans en plus du plan d’étage. Parmi les plans les plus utiles, citons les plans de plafond réfléchi, les vues en élévation, les plans de climatisation, etc.

Comment dessiner un plan d’étage dans EdrawMax ?

Vous vous demandez maintenant comment dessiner un plan d’étage ? Eh bien, il y a essentiellement deux méthodes que vous pouvez suivre. La première consiste à dessiner un plan d’étage à partir de zéro en utilisant EdrawMax, et l’autre méthode consiste à travailler intelligemment et à choisir des modèles fournis par EdrawMax. Nous allons vous présenter ici les principaux points forts du logiciel EdrawMax.

Brève introduction à EdrawMax

EdrawMax fait bien son travail lorsque vous avez besoin de créer des diagrammes, comme des dessins 2D, des plans d’étage, des organigrammes, etc. Il s’agit d’une application de bureau équipée d’outils de CAO et qui met à votre disposition un éditeur d’images intégré. Cet outil convient mieux aux développeurs d’applications, aux techniciens et à de nombreuses autres structures techniques. En effet, ses outils de CAO et son éditeur d’images seront utiles pour les projets techniques.

De plus, ses caractéristiques notables incluent des modèles préchargés, vous permettant d’avoir de l’inspiration pour créer des illustrations. Cependant, le programme fournit des formes et des figures dédiées à un diagramme particulier si vous souhaitez créer des dispositions ou des structures à partir de zéro. L’un de ses points forts est également la possibilité d’importer et d’exporter des données. Cela vous sera utile lorsque vous utiliserez différents outils ou plateformes pour créer et améliorer des diagrammes. En d’autres termes, Edrawmax a beaucoup à offrir à ses utilisateurs.

Pourquoi choisir EdrawMax ?

Large gamme d’organigrammes : Vous avez besoin de créer des organigrammes et des diagrammes ? EdrawMax offre une interface pointer-cliquer très intuitive pour les diagrammes de Gantt, les diagrammes d’arbres de défaillance, UML, les plans de câblage, les diagrammes architecturaux, et bien plus encore. Tous ces éléments sont standardisés avec des éléments colorés très faciles à digérer. Bien entendu, la compatibilité avec les organigrammes et la planification du flux de travail sont également très poussées.

Mises en page avancées : Vous pouvez facilement aménager l’espace de bureau ou d’autres préoccupations comme les plans d’évacuation en cas d’incendie, les diagrammes de relations entre entités (ER), et bien plus encore avec EdrawMax. Ce concept de planification de l’espace est en fait assez avancé. Il s’agit d’une réflexion après coup dans beaucoup de ces solutions, mais il est pleinement réalisé ici.

Compatibilité étendue : Exportez votre travail dans un large éventail de formats standard, notamment les formats d’image, de document, HTML, etc.

Collaboration et partage : Il n’a jamais été aussi facile de collaborer et de partager des informations et du travail. EdrawMax est une solution moderne qui apporte le parallélisme, la compatibilité des fichiers, la prise en charge du cloud et une fonctionnalité sociale intuitive.

Des modèles complets : EdrawMax offre un grand nombre de modèles pour une variété d’objectifs(Des symboles plan maison par exemple). Vous pouvez créer vos propres modèles, les sauvegarder et même les partager facilement.

Interface utilisateur avancée : L’interface utilisateur de cette solution est très familière à toute personne ayant travaillé avec un logiciel de conception graphique ou un logiciel de bureautique moderne. Vous vous sentirez tout de suite à l’aise en utilisant cette application, avec un minimum de formation.

Conclusion

Lorsque vous vous lancez dans la création de votre plan d’étage, vous devez vous assurer qu’il est destiné à un usage pratique. Même si vous êtes un débutant qui vient de se lancer dans la décoration d’intérieur ou si vous êtes en train de créer le plan de la maison de vos rêves, EdrawMax répondra à tous vos besoins.

Si vous vous êtes déjà demandé comment faire un plan d’étage, la réponse est la suivante : utilisez EdrawMax et profitez des modèles gratuits que ce logiciel de plan d’étage gratuit propose. Grâce à ces modèles de plan, vous pourrez non seulement impressionner votre architecte ou votre client, mais aussi commencer à construire le projet de vos rêves.