Comment faire un site internet en Guadeloupe ?

Marquer sa présence sur Internet est devenu un impératif pour toute personne menant une activité : entreprise ou organisation. Cela l’est encore plus pour les promoteurs résidant dans les régions comme la Guadeloupe. Avoir un site internet constitue un puissant outil de visibilité et de développement. Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous pour disposer d’un site internet performant en Guadeloupe. Nous vous expliquons comment vous y prendre.

Pourquoi avoir un site Internet en Guadeloupe ?

La Guadeloupe est un marché en plein essor économique, avec plusieurs entreprises et organisations qui offrent des services variés. Toutefois, les infrastructures présentes ne sont pas à la hauteur des exigences économiques du milieu pour garantir une prospection efficace (cf). De plus, Internet est un puissant propulseur d’activité. Si vous menez une activité génératrice de revenus, avoir un site internet vous aidera à promouvoir et étendre votre part de marché.

Quels sont les éléments nécessaires à la création d’un site internet en Guadeloupe ?

Il existe plusieurs éléments à prendre en compte avant de créer un site internet. Il s’agit notamment du type de site web que vous voulez créer, du contenu, du référencement, du nom de domaine de la page web. Aussi, il y a l’hébergement, et le responsive design.

Les catégories de site web

Avant de vous lancer dans la création d’une page internet, vous devez définir clairement ses caractéristiques et son but. Il existe en effet, plusieurs types de site web, et chaque type convient à un usage précis. Selon votre activité et ce que vous souhaitez, vous adopterez la ou les catégories qui vous conviennent.



En pratique, il y a trois types de sites internet :

les sites vitrine,

les sites corporate

et les sites e-commerce.

Le site vitrine sert à faire la présentation d’une entreprise ou d’une activité. Le site corporate convient aux sociétés ou entreprise pour présenter amplement leur marque. C’est-à-dire, leurs services et activités. Elles pourront ainsi, se faire mieux connaître de leurs clients et partenaires. C’est aussi idéal pour la prospection. Le site e-commerce quant à lui, est une sorte de boutique en ligne. Une entreprise peut y afficher et vendre tous ses produits et services.

Contenu et référencement

La création d’un site internet est intimement liée à la production de contenus. Au fait, il faut des articles pour animer votre page web. Pour qu’elle soit performante et vite retrouvée par les internautes, il faut des contenus de qualité et hautement référencés. Ceci permettra de hisser votre site web aux premières loges dans les moteurs de recherche comme Google.

Le nom de domaine

Le nom de domaine est très important pour votre site. On l’obtient moyennant un payement qui est souvent comme un forfait annuel. Avant, d’opter pour un nom de domaine spécifique, assurez-vous de sa disponibilité. En effet, votre site est carrément une extension de votre organisation ou entreprise. Pour cela, vous devez choisir un nom de domaine simple, et qui est en relation avec votre activité. Ceci permettra de hisser votre site web aux premières loges dans les moteurs de recherche. Idéalement, optez pour des prestataires de nom de domaines fiables et donc reconnus.

L’hébergement et le responsiv design

L’hébergement de votre site internet est nécessaire pour sa présence en ligne. Il existe plusieurs prestataires en ligne. Veuillez cependant, tout comme le nom de domaine, choisir des prestataires fiables. Le responsiv design est cet outil qui permet à votre site internet d’être accessible sur différents terminals (ordinateurs de bureau et portatif, smartphones, tablette et ipad).

Comment procéder à la création de site internet en Guadeloupe ?

La création de sites internet s’est démocratisée, et tout le monde peut en créer de nos jours. Cependant, pour avoir un site professionnel et ergonomique, il faut se référer à des spécialistes. Voici les différentes solutions dont vous disposez pour créer un site internet en Guadeloupe.

Les agences web

Les agences web sont efficaces si vous n’avez pas encore une idée claire de la présentation de votre site. Elles vous aideront à cet effet, et doteront votre plateforme d’outils récents et performants, utiles à sa compétitivité. Optez pour les agences web, particulièrement pour les sites vitrine et e-commerce.

Les free-lances

Opter pour un free-lance pour la création de votre site web est très avantageux en termes de finances et de temps. Sachez que leur tarif est moins coûteux. Il vous suffit de lui confier le projet, et vous obtenez votre site internet. Il une agence de communication collaborative regroupant des freelance ayant fait leur preuve « l’atelier digital« .

L’option des CMS

Si vous avez de bonnes connaissances en informatique, vous pouvez créer vous-même votre site internet grâce au content management system (CMS). Vous n’avez pas besoin d’avoir de solides connaissances en programmation. Les CMS, tels que WordPress, Prestashop, Magento facilitent la tâche.