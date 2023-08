L’industrie des jeux d’argent en ligne se développe de façon spectaculaire depuis quelques années. Des projets originaux voient régulièrement le jour pour améliorer l’expérience client. Parmi les innovations les plus récentes : le casino crypto. Il s’agit d’un site de jeux qui accepte uniquement les paiements en cryptomonnaies. Et il semble plaire aux joueurs ! Surtout ceux qui vivent dans les pays où les jeux d’argent sont encore interdits. En effet, ce type de plateforme est accessible partout dans le monde. Et ce, grâce à la nature décentralisée des devises digitales. Mais ce n’est pas tout ! Il offre aussi des transactions rapides, sécurisées et anonymes. En bref, cet engouement qu’il suscite est amplement mérité. Cependant, il est toujours nécessaire de prendre des précautions lorsque vous jouez sur un casino en ligne.

Comment jouer en toute sécurité sur un casino crypto en ligne ?

Jouer aux jeux d’argent est censé être une activité divertissante. Elle devrait vous procurer du plaisir et vous détendre. Néanmoins, la situation risque de virer au cauchemar si vous ne prenez pas les précautions nécessaires. Pertes de fonds, endettement, faillite ou encore addiction… Les conséquences d’une négligence peuvent être désastreuses. Mais pas de panique ! Vous pouvez jouer sereinement et en toute sécurité si vous suivez les conseils suivants.

1. Choisissez exclusivement un casino crypto en ligne qui dispose d’une licence.

Les transactions en cryptomonnaies se font de pair-à-pair. Autrement dit, sans passer par un intermédiaire comme les fournisseurs de paiement ou encore la banque. Aussi, ces devises digitales ne sont soumises à aucune régulation légale. Tout cela explique d’ailleurs la grande accessibilité des casinos crypto en ligne. Ils peuvent proposer un service complet sans obtenir l’accord du Gouvernement ou d’un tiers de confiance. Cependant, il est toujours préférable de choisir un site titulaire d’une licence légale délivrée par une autorité de jeux. Celui-ci respecte des normes strictes :

Confidentialité des données ;

Sécurité des transactions ;

Équité des jeux ;

Protection des joueurs.

En d’autres termes, la possession d’une licence garantit la fiabilité et la sécurité d’un casino crypto en ligne. Vous pouvez notamment découvrir Lucky Block qui constitue un choix intéressant. Il est autorisé par le gouvernement de Curaçao, via une sous-licence. En plus, sa ludothèque est riche en jeux amusants et payants. Et son bonus de bienvenue peut s’élever jusqu’à 10 000 euros.

2. Définissez un budget et fixez des limites.

Il est parfois difficile de s’arrêter lorsque vous êtes emporté par le tourbillon du jeu. Vous désirez gagner beaucoup plus. Vous souhaitez récupérer l’argent que vous avez perdu. L’excitation et les sensations fortes vous font tellement de bien que vous n’avez qu’une seule envie : jouer encore et encore ! Sachez pourtant que ce type de comportement est dangereux. Et ses conséquences peuvent être catastrophiques :

Dépendance et addiction ;

Pertes incontrôlées et conséquentes ;

Endettement ;

Faillite et bien d’autres encore.

Voilà pourquoi vous devez définir un budget avant de jouer. Pour cela, gardez à l’esprit qu’il existe toujours un risque que vous perdiez tout l’argent que vous avez consacré aux jeux. Par conséquent, assurez-vous que la perte de la totalité de votre bankroll n’ait aucun impact sur vos conditions de vie. C’est seulement ainsi que vous éviterez de tomber dans les dettes ou même la faillite.

Par ailleurs, fixez des limites de mise, de gains, de dépôt et de temps. Sur ce point, la maîtrise de soi sera votre plus grand atout ! Les fonctionnalités de Jeu Responsable des sites de jeux peuvent également vous aider. En effet, les meilleurs vous offrent la possibilité de définir une limite de mise, de dépôt, de gains et temps. Vos activités seront bloquées lorsque vous atteignez les seuils indiqués.

3. Prenez fréquemment des pauses et éloignez-vous du casino un moment en cas de comportement à risque.

Prenez fréquemment des pauses lorsque vous jouez sur un casino crypto en ligne. Par exemple, ne jouez pas plus d’une ou deux heures d’affilée. D’ailleurs, il est recommandé d’avoir d’autres centres d’intérêt que les jeux d’argent. Cela réduit considérablement les risques de tomber dans la dépendance.

Par ailleurs, éloignez-vous des sites de jeux pendant un certain temps en cas de comportement à risque. Voici quelques signes à surveiller de près :

Vous pensez constamment aux jeux. Vous devenez incapable de vous concentrer sur autres choses. Et vous perdez tout intérêt pour vos autres activités.

Vous commencez à vous isoler. Vous préférez jouer au lieu de sortir et/ou passer du temps avec vos proches.

Vous êtes incapable de vous arrêter dès que vous commencez à jouer. Et ce, même si les pertes s’accumulent.

Vous présentez des symptômes évidents de manque lorsque vous vous déconnectez. Vous êtes irritable et anxieux. Vous souffrez d’insomnie.

Vous négligez votre bien-être.

Attention ! La dépendance n’est pas à prendre à la légère. Ce trouble psychologique affecte aussi bien votre état de santé que votre vie sociale et professionnelle. En effet, vous risquez par exemple de vous faire licencier à force de négliger votre travail. Sans oublier que le comportement compulsif peut entraîner des pertes énormes, et même un endettement.

En plus de prendre des distances avec le casino, il est donc recommandé de consulter un spécialiste pour guérir rapidement. À noter enfin que le programme de Jeu Responsable inclut généralement une fonctionnalité d’auto-exclusion temporaire ou définitive. Pendant votre absence, le casino ne vous contacte ni par téléphone ni par email.

Comment optimiser vos gains sur un casino crypto en ligne ?

Prendre les précautions nécessaires vous permet de jouer en toute sécurité sur un casino crypto en ligne. Mais il faut faire bien plus d’effort pour optimiser vos gains. Voici les secrets !

1. Choisissez les jeux à RTP élevé

Un casino crypto en ligne retient une partie de la totalité de vos mises. C’est ainsi qu’il se rémunère pour assurer le fonctionnement et la maintenance du site. Ce montant prélevé est appelé « avantage du casino ». Il correspond généralement à 3 à 5 % de vos paris sur une période donnée. Il peut toutefois être plus ou moins élevé selon la plateforme. Le reste vous est rendu. C’est le RTP, ou Return-To-Player. Il est également reconnu sous le nom de « taux de redistribution ». Plus il est élevé, plus le jeu est payant. Les titres les plus rémunérateurs ont un RTP supérieur à 92 %.

Prenons l’exemple d’un jeu avec un RTP de 98 %. L’avantage du casino est de 2 %. Donc, 98 % de vos mises sur une période donnée vous seront restituées. Selon les études, le blackjack est le jeu de casino le plus payant. Son RTP est généralement supérieur à 99 %. Ensuite viennent les machines à sous et le vidéo poker. Puis, le baccara et la roulette. Enfin, le poker est souvent le moins rémunérateur. Cependant, ce dernier peut générer des gains intéressants si vous appliquez de bonnes stratégies.

2. Établir une stratégie de jeu efficace

Bien sûr, les jeux de casino dépendent en grande partie du hasard. Toutefois, vous pouvez optimiser vos chances de gagner en adoptant les bonnes stratégies. Pour ce faire, commencez par vous renseigner sur le jeu qui vous intéresse. Les informations à recueillir :

Le RTP : assurez-vous qu’il soit supérieur à 92 %, comme mentionné précédemment.

La volatilité : optez pour un jeu à faible volatilité si vous êtes débutant. Les gains seront faibles, mais les pertes le seront également. Les victoires seront aussi plus fréquentes. Une forte volatilité indique que les gains, comme les pertes, seront conséquents. Elle convient aux joueurs plus expérimentés et téméraires.

Les règles du jeu : apprenez-les, comprenez-les et maîtrisez-les. C’est ainsi que vous pourrez établir des stratégies efficaces pour optimiser vos gains. Cela vous permettra également d’éviter les erreurs qui risquent de vous coûter cher.

Ensuite, prenez le temps de vous entraîner avant de vous lancer. Vous vous familiarisez ainsi avec le fonctionnement du jeu. Cette mise en condition réelle est essentielle pour apprendre à maîtriser ses émotions et ses pulsions. Pour s’entraîner à prendre les bonnes décisions dans un court délai. Cela vous permet aussi de tester l’efficacité de vos stratégies. Et éventuellement d’y apporter des modifications. Et ce, sans dépenser de l’argent. En effet, les casinos en ligne vous offrent généralement la possibilité de jouer gratuitement en mode démo. Prenez tout le temps qu’il vous faudra.

3. Utilisez bien les bonus

Un casino crypto en ligne offre généralement des bonus attractifs. En effet, les primes peuvent s’élever jusqu’à 10 000 €, ou même 5 BTC. Cependant, n’oubliez pas de vous informer sur les exigences de mise. Il s’agit du nombre de fois où vous devez parier le montant du bonus, du dépôt ou de l’ensemble, pour pouvoir retirer vos gains. En général, les sites fixent également une limite maximale de mise lorsque vous utilisez le bonus. Enfin, vous devez remplir les conditions dans une durée déterminée.

Voici un exemple pour illustrer. Admettons que vous ayez choisi de vous inscrire sur Lucky Block. Ce casino crypto en ligne offre un bonus de bienvenue de 200 %, jusqu’à 10 000 €, sur votre premier dépôt. Voici les conditions appliquées :

Dépôt minimum : 20 € ;

Bonus : 200 % sur votre premier dépôt ;

Exigence : vous recevez 10 % de votre bonus à chaque fois que vous misez 6x le montant de votre dépôt ;

Durée de validité du bonus : 14 jours ;

Mise maximale autorisée : non indiquée.

Considérons que vous avez déposé 50 €. Vous avez donc droit à un bonus de 100 €. Votre compte est crédité de 10 % de cette somme, soit 10 €, à chaque fois que vous misez 300 €. L’offre expire après 14 jours. Votre fréquence de jeu vous permet-elle de remplir ces conditions en 14 jours ? Si tel n’est pas le cas, vous pouvez diminuer le montant de votre dépôt jusqu’à 20 €. Et si vous pensez pouvoir faire plus, n’hésitez pas à augmenter la somme !

4. Commencez par de faibles mises et retirez toujours une partie de vos gains

Si vous êtes débutant, commencez toujours par de faibles mises, environ 1 à 10 % de votre bankroll. D’une part, cela vous permet de limiter vos pertes. D’autant plus que les erreurs et les mauvaises décisions sont généralement fréquentes au début. D’autre part, vous pouvez jouer de nombreuses fois jusqu’à ce que votre budget s’épuise. Autrement dit, vous avez plus de chances de gagner.

En outre, pensez à vous arrêter lorsque vous avez fait des gains intéressants. C’est un bon moyen de les protéger. En effet, continuer à jouer c’est prendre le risque de tout reperdre. C’est d’ailleurs l’utilité de la limite de gains du programme de Jeu Responsable. Ensuite, retirez une partie de vos gains.

Selon vos préférences, vous pouvez par exemple récupérer entre 50 à 70 % de ces derniers. Les 30 à 50 % restants vous serviront alors à gonfler votre bankroll. De cette façon, vous augmentez vos chances tout en touchant des gains concrets.

5 conseils pour bien choisir un casino crypto en ligne

Avant de conclure, voici 5 conseils pratiques qui vous aideront à trouver un casino crypto en ligne fiable et adapté à vos besoins.

Favorisez les sites qui possèdent une licence de jeux officielle ; Choisissez une plateforme qui prend en charge une vaste sélection de cryptomonnaies. Et assurez-vous qu’elle accepte la devise que vous souhaitez utiliser ; Évaluez la rentabilité du bonus de bienvenue et des autres offres promotionnelles ; Optez pour un site qui propose une vaste sélection de jeux : machines à sous, jeux de tables, Game Show, Live Casino ou encore paris sportifs ; Assurez-vous que le service clientèle soit joignable à tout moment par chat en direct ou par téléphone.

Conclusion : Jouez en toute sécurité sur un crypto casino

Vous souhaitez jouer en toute sécurité sur un casino crypto en ligne ? Choisissez uniquement une plateforme titulaire d’une licence de jeux. Aussi, jouez de manière responsable. D’ailleurs, n’hésitez pas à fixer des limites de dépôt, de mise, de retrait, de gains et de temps lorsque cela est possible. Enfin, prenez des pauses régulières pour éviter de développer des comportements à risque.