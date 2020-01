Comment optimiser ses gains avec un code de parrainage ?

S’il existe des moyens légaux pour acheter pas cher, il ne faut pas s’en priver. Parmi les astuces pour optimiser ses gains courant un processus d’achat, le code de parrainage représente une bonne alternative. Voici l’essentiel à savoir pour optimiser ses gains avec le code de parrainage.

Qu’est-ce que le code de parrainage et le parrainage ?

Le code de parrainage est un code unique et personnel lié à un compte d’achat ou un compte de pari sportif en ligne. Lors de l’inscription sur une plateforme, il est offert pour permettre au détenteur du compte de parrainer un nouveau membre en échange d’un crédit de compte. Le parrainage est une stratégie de marketing qui permet à un site de vente ou de pari en ligne d’avoir plus de trafic en échange d’un bonus versé à tout client qui en apporte un autre. Le client apporteur d’affaires est le parrain. Le nouveau client est le filleul.

Il existe des astuces simples pour trouver son code de parrainage.

L’inscription sur des plateformes

Plusieurs sites et plateformes de vente proposent un programme de parrainage aux internautes aujourd’hui. Il faut pouvoir établir une liste de plateformes de parrainage et en choisir la meilleure. Cela pourra se faire à la suite d’une recherche approfondie sur les meilleurs prix et bonus offerts sur les produits en question. Il est primordial de constituer sa liste en fonction de ses besoins et de ceux de son cercle d’amis. Par exemple, si la plupart des filleuls d’un parrain sont dans les finances ou la bourse, le code parrainage boursorama serait préférable. Une fois la plateforme choisie, il faut procéder à l’inscription pour avoir un compte.

L’accès à son code de parrainage

Selon le site, le code de parrainage s’obtient différemment. Conformément à la politique d’utilisation de la plateforme, le parrain peut être amené à remplir des exigences supplémentaires ou à attendre une validation ou non pour l’obtenir. Dans la plupart des cas, le code est disponible à travers le menu de l’espace client du compte ou dans les paramètres.

Pour utiliser son code de parrainage, il suffit de le partager avec des amis. Plusieurs possibilités sont envisageables : le partage manuel ou les safelistes.

Le partage manuel est un moyen à courte échelle qui consiste à partager de bouche à oreille son code. On ne touche généralement que son cadre d’ami. Le partage sur les réseaux sociaux ou safeliste est à plus grande échelle. Il est possible de générer du trafic avec une safeliste. Cette technique permet de toucher une plus large communauté sur internet. Peu importe le canal, le fait de constituer un groupe fidèle de filleuls actifs est l’essentiel pour optimiser ses gains avec un code de parrainage.