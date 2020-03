Comment publier une annonce légale moins chère ?

La France possède de nombreux atouts pour attirer les entrepreneurs. Le pays possède une main-d’œuvre très qualifiée, des infrastructures de qualité et une présence au cœur de l’économie européenne.

Mais notre pays est réputé pour la complexité des démarches administratives, notamment pour la création des entreprises. Lors de la dernière décennie, de nombreuses mesures ont été prises afin de faciliter création d’entreprise. C’est particulièrement le cas avec la création du site internet « guichet entreprise » où l’on peut facilement trouver des informations et créer son entreprise. Il subsiste néanmoins certaines formalités coûteuses comme la publication d’un avis de constitution de société : l’annonce légale de création d’entreprise.

Une source d’information sur le fonctionnement et l’identité des sociétés

Très peu d’informations officielles sur les sociétés sont accessibles facilement.

Les annonces légales permettent de s’informer facilement sur la gérance et le fonctionnement des sociétés. Les sociétés vont publier des annonces légales régulièrement et ainsi vous aurez accès à des informations à jour. Contrairement aux grosses sociétés qui sont cotées en Bourse pour lesquels il y a beaucoup d’informations, il est difficile d’en trouver pour les petites PME. Les annonces légales permettent de résoudre en partie ce déficit d’information.

Les plateformes de publications d’annonces légales

Il est possible de commander une annonce légale directement avec un journal d’annonces légales ou un site internet de presse habilité. En naviguant sur Internet, vous trouverez également des plateformes qui proposent d’effectuer cette formalité. Ce sont des sociétés qui travaillent avec un grand nombre de journaux habilités et peuvent ainsi permettre la publication dans les 100 départements français. Ces plateformes ne sont pas toujours plus chères que si vous commandez directement chez un journal. L’unique chose à vérifier est que l’annonce va être publiée dans un journal ou site web ayant obtenu l’habilitation du département de la société.

Comment publier une annonce légale moins chère ?

Le prix des annonces légales et définies par la loi. Il est interdit de les vendre en dessous d’un certain prix. Il est possible de payer moins cher en recherchant différents prestataires et en comparant les prix. Il est également possible de payer moins cher en diminuant le nombre de caractères présents dans l’annonce. Pour cela, il faut utiliser des abréviations qui sont autorisées comme par exemple SARL, AG (Assemblée Générale) ou encore Bvd.

Une autre méthode pour diminuer le coût des annonces légales et de les regrouper en une seule annonce. Ce n’est pas possible pour toutes les annonces légales. Il est conseillé de demander l’avis de la préfecture ou d’un prestataire.

Ou trouver des annonces légales déjà publiées ?

Le site du BODACC permet de voir toutes les publicités légales publiées dont les annonces légales des entreprises. Vous pouvez rechercher une annonce par mot clef ou en entrant le nom ou le numéro d’immatriculation d’une entreprise.