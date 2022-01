Estimer la valeur réelle de sa maison et trouver un bon acheteur pour son bien immobilier sont des tâches qui exigent une certaine expertise. Pour éviter de biaiser vos estimations, vous êtes donc tenu de faire appel à un professionnel en immobilier pour vous aider. Mais, comment bien choisir son expert immobilier ? Découvrez-le dans cet article.

Choisir l’expert immobilier en fonction de sa compétence

Pour être sûr de trouver un bon expert immobilier, vous devez faire votre choix en tenant compte de la compétence du prestataire. Un agent immobilier est considéré comme compétent lorsqu’il possède au moins un bac+5 dans le domaine immobilier ou d’un secteur qui y est affilié. De ce fait, un prestataire avec un tel profil possède le maximum de compétences pour estimer vos différents biens ou vous aider lors de vos problèmes de succession.

Pour trouver des experts immobiliers avec un tel niveau, explorez par exemple expert-immobilier.fr. En plus du niveau d’étude, vous pouvez également évaluer la compétence du prestataire au travers de ses anciennes réalisations. À cette étape, demandez par exemple à l’expert immobilier de vous présenter les anciens projets immobiliers qu’il a gérés. Cela vous aidera dans votre choix.

Choisir l’expert immobilier selon la polyvalence de ses prestations

Un expert immobilier compétent est un excellent choix, qui vous aidera à bien estimer votre maison ou à vendre un bien. Mais, pour mieux profiter de votre prestataire, il est primordial que ce dernier ait à son actif d’autres compétences qui pourront vous profiter. En plus d’estimer la valeur des maisons, il vous serait bénéfique que l’expert immobilier soit aussi un expert-géomètre.

De cette façon, il pourra vous aider dans la délimitation de terrains ou parcelles, dans le bornage de terrains, etc. Avec une telle compétence en surplus, l’expert immobilier choisi vous sera d’une aide utile et pourra également vous économiser vos ressources financières. Hormis cet exemple, il est aussi nécessaire que le prestataire ait une connaissance parfaite des différentes régions de la commune qui abrite votre bien. Cet avantage l’aide à mieux maitriser les marchés et à répondre spontanément à votre demande.

Choisir l’expert immobilier selon ses tarifs

Bien que le prix soit un facteur très peu considéré, il occupe une place importante lors du choix de votre expert immobilier. Plus le prestataire est compétent, plus son tarif sera élevé. Par exemple, si l’estimation immobilière doit se faire par un professionnel avec des années d’expérience, vous devez préparer un budget conséquent pouvant avoisiner 2000 €. Mais, si vous voulez une prestation standard, votre budget peut tourner autour de 500 €.

Par ailleurs, en plus de la compétence de l’expert immobilier, sachez que le tarif du prestataire varie aussi en fonction de la superficie à estimer. À titre illustratif, pour évaluer la valeur des biens de petites superficies (au moins 100 mètres carrés), vous pouvez dépenser environ 300 € à 500 €. Cependant, si le bien immobilier dépasse les 500 mètres carrés, votre tarif peut être facturé à au moins 1000 €.