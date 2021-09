Comment réussir sa publicité en 2021 ?

Il fut une époque, pas si lointaine, où les grandes marques avaient peu de questions à se poser, lorsqu’elles préparaient leurs campagnes publicitaires. Il fallait tenir compte des journaux, magazines et de la télé. Aujourd’hui, une grande partie des premiers sont disparus dans leur forme physique, et la télé est déclassée par les géants du divertissement, tels que Netflix et Amazon Prime. Quelles sont donc les solutions qui s’offrent à celles-ci aujourd’hui ? En voici un bref résumé.

Entre le virtuel et le réel

Un des grands changements du 21e siècle est que nous sommes à basculer, de plus en plus, dans un monde virtuel. D’ailleurs, un grand nombre d’entreprises de la Silicone Valley mise sur la poursuite vers cette direction. Elles imaginent, ce qu’elles appellent le « Metaverse », un monde virtuel où nous passerons (selon eux) une bonne partie de notre temps dans le futur. De quoi donner froid dans le dos, alors que les consommateurs deviennent de plus en plus de simples données qui alimentent la machine. Pour les vendeurs de pub, c’est la poule aux œufs d’or, puisqu’ils peuvent offrir une précision optimale prix/visibilité à leurs clients.

Mais nous n’en sommes pas encore là. C’est pourquoi le monde des goodies (objets promotionnels) se portent encore très bien. En effet, s’il y a un mode publicitaire bien réel qui fonctionne toujours aussi efficacement, c’est le goodies. On peut même avancer, sans se tromper, que son efficacité à augmenter, durant les confinements, tout au moins pour certains produits. Les télétravailleurs se sont trouvés, jour après jour, dans un seul environnement : celui de la maison-bureau. Les objets promotionnels qui sont parvenus à entrer dans cet univers, ont ainsi été vus à tous les jours, par leur cible. On ne peut demander mieux, en termes de publicité, surtout à un coût si restreint, par objet.

La publicité de demain

Les directeurs marketing doivent dorénavant envisager les campagnes pour leur marque, d’une manière différente. Avec l’arrivée d’Internet, il est de plus en plus difficile pour celles-ci de tirer leur épingle du jeu. En règle générale, les nouveaux jeunes entrepreneurs connaissent bien les astuces pour être vus sur le web, et cela leur accorde un avantage majeur, même face aux grandes marques de ce monde.

Aujourd’hui, elles doivent faire appel à des influenceurs, qui pourront rejoindre leur public-cible et créé un lien de confiance avec eux. Il leur faut aussi trouver de nouvelles façons de trouver de la visibilité, ce qui passera, sans le moindre doute, par le monde du divertissement.