Bien que la valeur des métaux précieux soit volatile, y investir est souvent une bonne option pour se constituer un patrimoine. Le cours de l’argent et de l’or par exemple peut considérablement fluctuer au cours d’une journée. Découvrez comment bien suivre les tendances des prix de l’argent et des métaux précieux pour y faire de bonnes opérations financières !

Consulter les cours journaliers sur les sites et applications

De nombreux sites internet fournissent quotidiennement des informations nécessaires sur le cours des différents métaux précieux. Ces plateformes affichent généralement en direct les tarifs des pièces de monnaie, des lingots et de bien d’autres produits financiers.

Si vous souhaitez Investir dans l’or ou dans l’argent par exemple, vous pouvez suivre les tendances de prix sur le site comptoir national. En dehors des sites en ligne, il existe des applications spécifiques permettant de s’informer sur les cours des métaux précieux en direct.

Cette dernière solution est assez pratique. Elle permet en effet de connaître les prix de l’argent, de l’or et d’autres métaux précieux en diverses devises comme l’Euro, le Dollar ou le Franc suisse.

Connaître les facteurs qui influencent le cours des métaux précieux

Les évolutions de prix de l’argent et des métaux précieux dépendent de différents facteurs. Le cours de l’argent et des métaux précieux varie notamment en fonction de :

La production mondiale ;

La demande des investisseurs ;

La disponibilité dans les banques et les organes centraux.

Le taux de pureté ou le poids net.

Une bonne connaissance de ces facteurs permet ainsi de suivre le cours des métaux précieux et de réaliser un investissement rentable.

Savoir étudier les graphismes de cotation des métaux précieux

En bourse, le prix d’un métal ne se détermine pas au gramme ou au kilogramme. Le cours de l’argent désigne le prix d’acquisition d’une once de ce métal : on parle de cotation sur les marchés boursiers.

Pour connaître la cotation des métaux précieux, il faut étudier les graphiques de l’évolution des prix en bourse. En effet, le suivi des graphiques permet d’avoir une idée du niveau de volatilité des métaux sur le court, le moyen et le long terme.

Néanmoins, il est essentiel d’utiliser des graphiques en temps réel, car ils retranscrivent la cotation et les évolutions du prix des métaux en direct. Privilégiez les graphiques en Chandelier japonais et en Bar Chart, car ils sont plus pertinents et faciles à lire.