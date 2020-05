Comment trouver une bonne idée d’entreprise ?

Fatigué de votre 35-heures, vous envisagez de plus en plus de créer votre propre boîte. Seule ombre au tableau : vous ne savez absolument pas dans quoi investir… Comme un Français sur trois, vous rêvez de devenir votre propre patron. Mais hélas, vous avez l’impression que cela ne restera qu’un songe…

Minute, papillon ! Il est trop tôt pour baisser les bras. Trouver une idée d’entreprise qui vaille la peine n’est pas aussi compliquée qu’il y paraît. Cela ne requiert que de l’observation, de la créativité et un peu de jugeote.

Étape 1 : ouvrir grand les yeux

Inutile de chercher midi à quatorze heures. Très souvent, les idées les plus simples sont de très loin les meilleures… C’est parce qu’il n’en pouvait plus de vider son aspirateur que Sir James Dyson en a imaginé un dépourvu de sac. Des années plus tard, il était multimillionnaire.



Observez tout autour de vous. Quels sont les problèmes que rencontrent votre entourage ? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés vos proches ? Comment pouvez-vous les aider ?



Même si les success story et les articles peuvent vous insuffler l’esprit entrepreneurial, au final, une entreprise ne peut exister que si elle répond à un besoin réel.

Étape 2 : repousser les limites de votre créativité

Avez-vous déjà entendu parler du brainstorming ? Si la réponse est non, peut-être est-il d’effectuer une rapide recherche sur Google… En résumé, le brainstorming est une technique qui permet de générer des nouvelles idées ou approches sur un thème bien précis.



Facile à mettre en œuvre, ce processus est couramment utilisé en entreprise. Des TPE aux multinationales, tout le monde s’accorde sur les mérites de cette stratégie. Le plus avantageux, c’est qu’elle ne vous coûte presque rien : une feuille blanche, quelques stylos et un peu de votre temps.

Étape 3 : tester le marché

Que les choses soient claires : le meilleur business plan ne sert strictement à rien s’il n’est pas mis en application. Pour savoir si oui ou non, votre entreprise a ses chances, le mieux reste encore de tester votre produit.



Hors de question de le distribuer gratuitement ! Il est question de voir si des personnes sont disposées à mettre la main au porte-monnaie pour acquérir ce que vous proposez. Afin de limiter les risques, le mieux est de tester votre idée de produit en recourant au dropshipping.



Ce faisant, vous obtiendrez des retours réels et saurez si oui ou non, vous êtes sur la bonne voie. Avez-vous tout bon dès le premier essai ? Merveilleux ! Est-ce que vos clients trouvent à redire ? N’hésitez pas à faire autant d’ajustements que nécessaire. Après tout, vous n’avez pas besoin de constituer de stocks, ni de louer un local…



Entre le moment où vous rêverez de votre compagnie et l’instant où cette dernière sera performante, il s’écoulera forcément un laps de temps. Ne perdez pas une seconde de plus pour vous lancer ! Vous pourriez être agréablement surpris par la réaction du public…