Confinement : nos recommandations de jeux pour se divertir !

La période d’auto-confinement due au coronavirus est délicate pour tous. Nous vous aidons avec nos jeux favoris pour ne pas voir le temps passer !

4 Jeux pour mieux passer cette période d’auto-confinement

La crise sanitaire due au Covid-19 oblige la plupart des pays du monde, dont la France, à mettre les populations en auto-confinement. Ce mode de vie ne faisant pas partie des habitudes, cela peut très vite devenir épuisant de rester chez soi à longueur de journée. Trouvez ici 4 idées jeux pour mieux passer cette période d’auto-confinement à la maison. La plupart d’entre elles, de même que les meilleures stratégies associées, sont disponibles sur ce site. Vous avez même la possibilité d’y jouer gratuitement sans dépenser de l’argent réel.

Jouer aux machines à sous en ligne

Vous pouvez passer votre temps libre en découvrant les jeux de machines à sous. Disponibles sous plusieurs thèmes, elles constituent un excellent moyen pour se divertir, décrocher les gains virtuels ou réels, des jackpots, ou encore, explorer l’univers des thématiques abordées. Si vous êtes un novice, vous trouverez en ligne des guides pour jouer aux machines à sous et étoffer votre expérience.

Rendez-vous sur un site de casino en ligne et faites votre choix de jeux parmi les nombreuses variétés disponibles. Vous pouvez choisir un jeu de machines à sous gratuit ou en argent réel. Notons que seuls les jeux de machines à sous réels permettent de gagner de l’argent. Ceux gratuits ne sont que fictifs.

Découvrir le Blackjack en ligne

Le Blackjack est l’un des jeux parfaits pour les fins stratèges. Il fait également partie des catalogues de jeux de casino en ligne. Si vous aimez les jeux de cartes, vous apprécierez sûrement d’y jouer. Ici, le hasard est également de la partie, mais votre stratégie est ce qui vous permettra de sortir la tête de l’eau. N’hésitez pas à consulter les stratégies de base et les règles du jeu avant de vous lancer, car plus vous êtes aguerris, mieux ce sera.

Jouer aux jeux vidéo

Jouer aux jeux vidéo est l’une de nos activités favorites pour lutter contre le stress. La règle ne change pas, notamment en cette période de confinement où rester actif est important. Que ce soit des jeux d’action, de stratégie, de combat ou autres, le choix vous appartient, l’essentiel étant de vous évader de votre quotidien. Jetez un coup d’œil à nos serveurs, pour découvrir des jeux vidéos tels que Clash of Clans, Clash Royale, Counter Strike, World of Warcraft, et bien d’autres.

(Re) découvrir FIFA 20

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir FIFA 20, le jeu de simulation de football, c’est alors le moment de le faire. Si vous êtes un habitué, eh bien, c’est le moment de vous plonger dans l’arène du football. Tous les meilleurs joueurs du monde sont réunis dans ce jeu pour vous offrir une expérience encore plus incroyable. Avec la qualité de l’image, vous vous croirez presque sur un terrain de football. Le jeu FIFA 20 est disponible sur plusieurs supports dont la Nintendo Switch, l’ordinateur, la Xbox One et la PlayStation 4.