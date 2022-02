Les Japonais ont une véritable passion pour les sucreries, les snacks et les amuse-gueules. Dans n’importe quel konbini ou supermarché, vous trouverez une variété déconcertante de snacks de toutes formes, textures et saveurs, dont certains sont vraiment particuliers, et tous délicieusement savoureux. Êtes-vous prêt pour un tour d’horizon dans le monde des snacks japonais ?

Snacks et amuse-gueules salés japonais

Nous commençons l’article en présentant les snacks salés et les apéritifs. Dans cette section, vous trouverez tout, des chips aux saveurs très curieuses au senbei, un type de cracker à base de riz, entre autres.

– Le Kaki no tane

Le Kaki no tane est sans aucun doute l’un des snacks les plus populaires parmi les Japonais. Le nom signifie « graines de kaki », bien qu’ils ne soient pas réellement fabriqués à partir de kaki, mais l’ingrédient principal est la farine de riz. Vous en trouverez sur ce site japonais Oishi Market .

Ils sont salés et quelque peu épicés. Plusieurs saveurs sont disponibles, mais les principales sont la saveur classique, le wasabi et l’ume (prune). Sachez que le wasabi est un peu plus épicé, selon les goûts, surtout ceux du wasabi. Ils sont généralement mélangés à des cacahuètes.

Ils sont également connus sous le nom de kaki-pi et constituent un en-cas typique pour accompagner les boissons alcoolisées.

– Le Jagariko

Le Jagariko est un autre snack japonais populaire et irrésistible. Ces snacks consistent en de fins bâtonnets de pommes de terre croustillants et sont disponibles en plusieurs saveurs. Les plus courants sont ceux à la salade, à la pomme de terre au beurre et au tarako, qui est un type d’œufs de poisson.

Ils proposent également des éditions limitées qui ne peuvent être achetées qu’à un endroit spécifique ou pour une durée limitée, une pratique très courante au Japon. Par exemple, le jagariko aromatisé aux algues kombu ne peut être acheté qu’à Hokkaidō.

– Le potage de maïs

L’un des plats qui peut surprendre au Japon est la soupe de maïs. Il est vendu dans n’importe quel supermarché. Il s’agit d’un mélange sucré et salé qui crée une dépendance et, si vous avez déjà goûté la soupe de maïs, elle vous la rappellera certainement.

– Le Kata-age

Ces chips sont très populaires au Japon. Ils sont numéro 3 sur la liste des snacks préférés des japonais.

« Kata » signifie « dur » et « âge » signifie « grillé ». Ces pommes de terre ont la particularité d’être assez dures. Les saveurs les plus courantes, avec du sel et du poivre noir, ne sont pas très différentes des chips normales que l’on peut trouver dans n’importe quel autre pays.

Ce qui est intéressant, ce sont les saveurs plus japonaises, que l’on ne trouverait jamais dans nos pays occidentaux comme les chips aromatisées aux algues, les flocons de bonite et de prune, la sauce soja Kyūshū ou les shiroebi (un type de crevette japonaise) parmi tant d’autres.

– Le snack Ramen

Ce snack est fait à partir de nouilles ramen. Le plus curieux est que ces snacks sont fabriqués avec de vraies nouilles comme celles utilisées dans les fameux ramen, un plat très vénéré par les fans de mangas et d’anime.

L’entreprise, qui produit elle-même les nouilles, les fait cuire, les sèche et les fait ensuite frire pour qu’elles puissent être consommées comme un en-cas. Il existe également une version yakisoba.

Les snacks et amuse-gueules japonais sucrés

– L’Imo kenpi

Les Imo kenpi sont des snacks japonais absolument délicieux à base de patate douce japonaise frite (satsuma-imo) et de sucre. Ils sont très sucrés et croustillants et sont définitivement l’un de nos grands favoris. C’est également l’un des snacks japonais les plus populaires auprès du grand public.

– Le black sander

Le Black Sander est une des barres de chocolat la plus populaire au Japon. Il s’agit d’une petite barre de chocolat croquante qui non seulement a bon goût mais vous donne aussi suffisamment d’énergie pour vous aider à supporter les longues heures d’étude et de travail auxquelles les Japonais sont habitués.

Il existe des variantes telles que le Black Sander no tane persimmon ou le potage de maïs, et il existe même des saveurs régionales comme le White Black Sander, qui est unique à Hokkaido.

Le Kaki no Tane, le jagariko, le potage de maïs et le kata-age sont sans aucun doute les snacks et les amuse-gueules japonais les plus populaires et les plus délicieux.