Constantine débarquera sur NBC le 24 octobre, mais le pilote a déjà été diffusé sur la toile. La série devrait être intéressante malgré quelques ratés.

Matt Ryan assez convaincant dans le rôle de Constantine

[Attention Spoilers] La saison 1 sur NBC n’est pas prévue avant le 24 octobre prochain. Le concept s’avère être similaire à The Flash puisque le pilote de Constantine a été dévoilé sur Internet. Le personnage interprété par Matt Ryan s’avère être convaincant et le reste de la série pourrait être intéressante. Un petit bémol est tout de même à noter puisque les effets spéciaux ne sont pas vraiment réjouissants. La production devrait donc faire un effort de ce côté.

Ce pilote de Constantine propose de découvrir John qui rend visite à une jeune femme prénommée Liv. Cette dernière a hérité des pouvoirs de son père décédé un an auparavant dans des circonstances qui n’ont pas été éclaircies dans ce pilote. John Constantine était donc très proche de Jasper Parson et il lui avait fait une promesse avant qu’il meure. Il doit protéger sa fille alors lorsqu’un démon arrive à New York pour tenter de la tuer, John tente de la sauver. Ce dernier lui donne également le pendentif de son père qui lui permet de voir un autre visage du monde où les âmes sont emprisonnées.

John Constantine épaule Liv pour sauver le monde

Au cours de ce pilote, John se bat contre ce démon pour sauver Liv et indirectement, il l’a mise sur la piste de son père. En effet, Jasper utilisait un pendentif et une carte pour connaitre à l’avance les crimes commis dans la soirée. Liv découvre qu’elle aurait pu protéger un jeune homme puisqu’elle avait obtenu cette information quelques heures auparavant. En allant voir John, Liv lui demande de l’accompagner dans cette aventure. Il obtient ainsi ce qu’il souhaite, car John veut se venger et réparer ses erreurs commises lorsque Astra (une petite fille) est décédée par sa faute lorsqu’il a tenté de la sauver.

Bande-annonce de Constantine

