Les couples sur Facebook peuvent ne fixer aucune limite concernant l’affichage de leur bonheur. Certains critiquent cette méthode qui aurait finalement un avantage : celui d’accroître la longévité de l’union.

Avec l’essor des réseaux sociaux, des internautes se plaisent à partager sans faille leur quotidien du matin au soir. Facebook est donc devenu une plateforme qui permet d’afficher son bonheur et les couples usent de ce stratagème. Le petit-déjeuner en amoureux, la soirée romantique, la séance shopping… Tous les prétextes sont bons pour partager un commentaire, une vidéo ou une photo. Si cette pratique a de quoi agacer au plus haut point les célibataires, les scientifiques estiment que l’affichage du bonheur aurait un avantage parfois méconnu.

La communication d’un couple sur Facebook est parfois le signe d’anxiété

Toutefois, les experts qui se sont penchés sur ce phénomène qui prend de l’ampleur sur Facebook, Twiter ou encore Instagram ont constaté que certaines phrases pouvaient mettre en avant un réel manque de confiance. Les couples qui par exemple précisent que le partenaire absent est à l’origine d’un manque affectif ou ceux qui comptent les jours et les années de vie commune auraient tendance à développer de l’anxiété. Pourtant, les scientifiques ont révélé que l’affichage du quotidien pouvait solidifier le couple. De ce fait, le contenu de la Timeline de deux personnes permet d’en apprendre beaucoup en matière de bien-être ou au contraire d’émotions négatives.

La vie des couples plus longue en affichant le bonheur sur Facebook

L’étude a été réalisée avec 180 personnes et les conclusions ont été partagées dans Cyberpsychology, Behavior And Social Networking. Elles montrent que les commentaires amoureux ainsi que les photos de couple illustrent parfaitement l’union et ce sont ces informations qui permettraient de renforcer une vie de couple. Cette méthode permettrait ainsi d’accroître la longévité notamment lorsque les deux partenaires gardent le contact sur les réseaux sociaux comme Facebook. Il ne faut donc pas hésiter à les utiliser, car finalement ils représentent un moyen de discuter et la communication est essentielle dans un couple.