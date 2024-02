Crédit immobilier : des taux historiquement bas et des conditions avantageuses

Le marché du crédit immobilier s’améliore en ce début 2024, après une année 2023 compliquée. Les taux redescendent à des niveaux historiquement bas. Parallèlement, les banques assouplissent leurs conditions d’octroi. Un contexte idéal pour les emprunteurs.

Crédit immobilier : la chute des taux se poursuit

Première excellente nouvelle : les taux des crédits immobiliers poursuivent leur décrue entamée début 2023. Ils atteignent des niveaux historiquement faibles, descendant sous la barre des 4% sur 20 ans.

Cette évolution suit le reflux des taux directeurs de la BCE, ce qui rend le crédit immobilier plus abordable. De quoi stimuler un marché en berne. Les banques anticipent déjà ce mouvement printanier.

Des barèmes d’octroi élargis

Autre signe positif : les établissements bancaires élargissent leurs grilles d’acceptation. Ils se montrent moins regardants sur la typologie des dossiers et des emprunteurs.

L’investissement locatif redevient financé. Les crédits sur 30 ans réapparaissent. Et des prêts bonifiés complètent l’apport personnel. La production de crédits progresse nettement en ce début d’année.

Une dynamique à saisir

Ce contexte favorable devrait doper le marché immobilier au printemps. Les emprunteurs disposent d’une occasion idéale pour concrétiser un projet.

Entre des taux au plus bas et des banques plus souples, les voyants sont au vert. Les primo-accédants notamment ont tout intérêt à saisir cette embellie. Le temps presse néanmoins, avant un probable retournement.

Reste à négocier habilement son crédit pour obtenir les meilleures conditions. L’expertise d’un courtier demeure précieuse pour décrocher un financement ultra compétitif. Mais la tendance générale reste porteuse.

En somme, ce début d’année marque un net rebond du crédit immobilier après une année difficile. C’est le moment ou jamais de concrétiser un projet, avant un éventuel retour de bâton. Les emprunteurs disposent d’atouts décisifs pour mener à bien leur acquisition.