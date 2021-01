Dans quelle action en ligne investir en 2021 ?

En dépit de la crise sanitaire de l’année 2020, des entreprises du secteur boursier ont su maintenir le cap. Ceux-ci sont indubitables et offrent plus de garanties aux potentiels traders ou investisseurs. Voici un top 3 des actions à acheter en ligne en 2021.

1/ Action Apple

L’action Apple est une valeur boursière irréfutable. En dépit des contraintes sanitaires, cette entreprise d’appareils et accessoires téléphoniques et médias a su maintenir haut sa réputation. Des chiffres clés montrent que l’entreprise dispose au cours de l’année 2020 d’une capitalisation boursière de 2020 milliards de dollars et d’un ratio cours/bénéfice de 35.

Apple a commencé l’année avec 75 dollars par action. Ses recettes ont augmenté de 11 % pour atteindre un peu moins de 60 milliards de dollars. Le dividende qu’Apple annonce s’élève à 0,82 dollar par action. Son prix est plus accessible aux petits investisseurs grâce à la division des actions, à raison de 4 pour 1. Dans cet élan, tout trader devrait trouver de bénéfices dans ses affaires.

2/ Action Tesla

Tesla est le plus grand constructeur mondial d’automobiles en matière de valeur marchande. Tesla fabrique des véhicules électriques, de même que des berlines et des camions de luxe et de grande diffusion. De plus, Tesla fabrique des produits de production et de stockage d’énergie solaire. Plusieurs raisons vous amèneront à acheter une action Tesla. La capitalisation boursière de Telsa est de 393 milliards de dollars et son ratio cours/bénéfice est de 839.

Au troisième trimestre 2020, son cinquième bénéfice consécutif a été enregistré. Ceci dénote une amélioration majeure après plusieurs pertes financières. Avec 86,05 dollars en début d’année, le prix de l’action de Telsa a grimpé de 394 % pour s’élever à 425 dollars à fin octobre. De surcroit, Telsa offre ses actions et autres à 0 % de commission. C’est une opportunité à saisir à tous les coups.

3/ Action Amazon

Amazon est un géant de la vente en ligne et des services en cloud et streaming. Durant 2020, et surtout, la crise sanitaire, l’entreprise a su tirer son épingle du jeu. En début d’année, l’entreprise avait démarré ses activités avec 1898 dollars. À fin octobre de la même année, le titre est passé à près de 3270 dollars. Sa capitalisation boursière est de 1640 milliards de dollars et son ratio cours/bénéfice est de 125.

Ainsi, son cours d’action est monté de plus de 72 %. Son service cloud AWS par télétravail génère de plus en plus de revenus. Quand bien même Amazon devrait encore grandir considérablement face aux concurrents Netflix qui garde la main mise sur le secteur de bourse et Azure de Microsoft qui est prémium en télétravail, il a su tirer son épingle du jeu.

Nous vous recommandons vivement ces trois secteurs pour de meilleures actions et bénéfices.