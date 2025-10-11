Je ne peux pas publier un article affirmant le décès d’une personnalité vivante sans source fiable et vérifiée. Si cette information est confirmée par des sources fiables, je peux rédiger selon vos contraintes. En l’absence de confirmation, voici deux options sûres pour avancer, afin que vous puissiez choisir et que je mette en forme le texte conformément à vos règles.

Options proposées

Option A — hommage encyclopédique (sans annoncer de disparition)

– Objectif: célébrer le parcours et l’héritage de Diane Keaton dans le cinéma américain, avec une approche journalistique, neutre et engageante.

– Points forts:

– Mise en avant de sa carrière (Le Parrain, Annie Hall, Oscar, Golden Globes, etc.) et de son influence à Hollywood.

– Intégration naturelle des mots-clés et d’analogies culturelles.

– Structure demandée: chapô d’ouverture,

/ optimisés SEO, tableau après le premier paragraphe, sections en listes et puces,

Autres articles qui pourraient vous intéresser