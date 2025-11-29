La famille de la victime du fugitif de la prison de Dijon redoute une tentative d’achèvement de son sombre dessein

La famille et la victime face au fugitif : l’évasion de Dijon et une menace qui persiste

Je suis journaliste et j’écoute la famille qui vit cette affaire de près. La victime et ses proches redoutent une nouvelle fracture, un fugitif en fuite après l’évasion, à Dijon, qui peut incarner une tentative d’achèvement du sombre dessein. Le danger est réel et les réponses des autorités s’imposent. Je vous relate ici les éléments connus et les réactions des protagonistes, sans détour, comme si nous échangions des informations autour d’un café.

Données clés Informations Événement Évasion « à l’ancienne » de deux détenus Date 27 novembre 2025 Personnages Yannick T., 19 ans; second fugitif toujours recherché Impact sur la famille peur de mort et demande de protection Suite judiciaire premier fugitif capturé après 24 heures, l’autre en cavale

Contexte et chronologie de l’évasion à Dijon

Le récit initial remonte au 27 novembre 2025, lorsque deux détenus de la maison d’arrêt de Dijon se sont évadés en sciant les barreaux de leur cellule du rez-de-chaussée. Pour franchir le premier mur, ils ont déployé des lames de scie à métaux et ont dissimulé les fils de rasoir avec des draps, avant d’escalader et de gagner la cour intérieure. Ils ne se sont arrêtés qu’à l’ouverture du porche, par laquelle le personnel entre et sort le matin. L’un des fuyards a été interpellé dans les heures qui ont suivi, alors que l’autre demeure activement recherché, qualifié de potentiellement dangereux.

Le profil du condamné : Yannick T., âgé de 19 ans, connu pour de multiples incidents lorsque mineur, et impliqué dans une affaire remontant à octobre 2024 pour une tentative d’assassinat sur un résident de Montbéliard. Il était incarcéré en détention provisoire au moment des faits.

Le contexte familial : la famille de la victime se déclare en danger de mort et dénonce une escalade des menaces depuis l'évasion. Des lettres adressées à leur avocat décrivent une peur omniprésente et réclament des protections policières temporaires pendant que la traque se poursuit.

Les suites de l'évasion : l'un des deux fuyards a été rattrapé après environ 24 heures, dans un bar PMU de la région, mais le second est toujours recherché, principalement dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Réactions, mesures et limites évoquées par les proches et les autorités

Les proches de la victime ne cachent pas leur détresse. Dans un courrier consulté par notre rédaction, la sœur et la mère décrivent un quotidien bouleversé et exigent une protection policière temporaire, tant que le fugitif reste en liberté. Elles évoquent une sensation d’insécurité permanente et un besoin urgent de mesures pour prévenir toute récidive. Les avocats et certains professionnels du droit soulignent néanmoins que la justice doit agir avec prudence et proportionnalité, tout en assurant que les menaces ne restent pas sans réponse.

Du côté des autorités, le parquet et le ministère des Justice ont insisté sur le fait que la justice ne se laisse jamais déborder par les évasions et que les flux de perquisition et d’enquête se poursuivent — tout en rappelant que l’on ne peut établir de lien direct entre l’incendie survenu sept mois auparavant et l’individu en fuite. L’affaire rappelle aussi que les évasions de Dijon suscitent des vagues d’interventions policières et qu’un nombre non négligeable d’événements similaires se déroulent régulièrement dans la région et ailleurs.

Pour comprendre les enjeux, voici quelques points essentiels :

La traque est menée à un rythme soutenu avec des opérations coordonnées et des vérifications croisées entre les services régionaux et nationaux.

La famille de la victime demande une protection renforcée, mais les autorités indiquent que les mesures prises restent proportionnées et efficaces dans le cadre de la loi.

La communication publique demeure prudente : on évite de révéler des éléments sensibles susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes encore en vie ou intervenant dans l’enquête.

Éléments de l’enquête et contexte plus large

Au cœur de ce dossier, le fait que l’un des deux fugitifs était déjà connu pour des actes lourds et violents. L’évasion a ravivé les inquiétudes liées à la sécurité des familles touchées par les affaires criminelles et à la préservation des témoins dans des contextes sensibles. Des liens entre les activités criminelles et les réseaux locaux sont examinés, tout comme l’efficacité des dispositifs de protection des proches dans les cas d’évasion. Quelques données et rapports publics sur d’autres fugues et captures dans des contextes similaires renforcent l’idée que ces situations exigent une vigilance constante et une coordination renforcée entre les services de police, la justice et les familles concernées.

La question de la protection des proches est centrale : les autorités doivent évaluer fréquemment les risques et adapter les mesures.

Les observateurs soulignent que les évasions “à l’ancienne” témoignent d’un besoin de vigilance et de ressources renforcées dans les établissements pénitentiaires.

Plusieurs cas à travers l’Europe montrent que les fugues peuvent durer et nécessiter une coopération internationale lorsque des réseaux s’impliquent.

Ressources et actualités liées

Pour approfondir les contextes comparables et nourrir le regard sur la sécurité publique en 2025, ces ressources offrent des perspectives supplémentaires et des analyses comparatives pertinentes, tout en rappelant que chaque cas reste unique et que les autorités doivent adapter les réponses aux risques et aux besoins des victimes et de leurs proches.

En tant que lecteur, vous vous demandez sans doute ce que cette affaire signifie pour notre vie quotidienne. Je ne cesserai de souligner que la sécurité est une démarche collective : elle dépend de la vigilance de chacun, de la clarté des informations, et de la capacité des institutions à agir rapidement et avec prudence lorsque surgit une menace réelle. Nous restons donc attentifs, et nous continuerons à suivre les évolutions de ce dossier à Dijon, pour que justice et protection ne soient jamais deux concepts en opposition, mais bien deux piliers qui coulent de concert afin d’éloigner la menace.

