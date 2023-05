La déclaration impôts 2015 doit être renvoyée au plus vite, car la date butoir approche dangereusement. Il reste toutefois la saisie en ligne.

Ceux qui n’ont pas opté pour une déclaration impôts 2015 sur Internet n’ont plus beaucoup de temps pour la transmettre à l’administration française. En effet, la version papier a été reçue il y a déjà plusieurs semaines et les Français ont eu le temps de saisir leur revenu, les abattements, les crédits, les rentes… Généralement, cela représente toujours une source d’angoisse, car toutes les années, des mauvaises surprises sont au rendez-vous. Avec les changements de barème, certains payent plus d’impôts.

Une version papier à déposer avant le 19 mai minuit

La déclaration des impôts 2015 doit donc être envoyée avant le 19 mai 23h59 et le cachet de la Poste est important. Vous pourrez toutefois opter pour le déplacement vers un centre des finances où il sera possible de la déposer directement dans la boite. Dans tous les cas, le temps est compté, car il ne reste que quelques heures. Si certains n’ont pas apporté d’attention particulière à la date butoir auront l’occasion de se diriger sur le Net, car il est possible avec le numéro fiscal de saisir les informations en ligne. Cela s’avère être pratique et le laps de temps est plus long.

Une déclaration impôts 2015 en ligne jusqu’au 9 juin

Toutefois, il y a aussi une date à ne pas négliger pour la saisie sur le site Internet des impôts. Il faudra donc la saisir avant le 26 mai pour la zone 1, le 2 juin pour la zone 2 et le 9 juin pour la zone 3. Un réel avantage est à noter sur la toile, car la déclaration est pré-remplie, elle permet donc de limiter au maximum les erreurs et une simulation du montant demandé ou restitué est disponible. Les Français peuvent ainsi effectuer une prévision sur le montant de leur impôt.