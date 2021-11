Des idées de cadeaux d’hommes pour noël (ou pas !)

Les femmes ont souvent envie d’une multitude de choses qui font ensuite déborder leurs armoires et pour cette raison les idées de cadeaux sont plus faciles à trouver pour elles que pour les hommes. Pour eux le choix est rendu plus facile s’ils ont une passion comme un sport nécessitant un équipement particulier ou s’ils ont l’âme d’un collectionneur. Mais si ce n’est pas le cas, voici quelques pistes pour vous aider dans vos emplettes.

Idées de cadeaux pour hommes urbains

Parce que les hommes actifs vivant dans les villes sont souvent pressés, l’idée d’une montre chronographe indiquant aussi la date sera toujours la bienvenue. Peuvent ensuite venir les nombreux accessoires du vestiaire masculin comme les ceintures, pochettes, cravates et paires de chaussettes brodées de leurs initiales.

Car la tendance des idées de cadeau pour un homme est à la personnalisation. La mode d’offrir un présent unique n’est pas près de s’arrêter que ce soit dans les eaux de toilette, les vêtements ou la maroquinerie. Apposer des initiales, un prénom ou une jolie phrase permet de faire sentir à celui qui reçoit l’objet qu’il compte vraiment et c’est une attention qui touche toujours.

Les hommes urbains sont aussi très friands de technologies se rapportant aux téléphones mobiles, à la photo ou à la musique. Selon votre budget, tout ce qui est écouteurs, coques de téléphones originales, montres connectées ou autres chargeurs remportent un vif succès.

L’un des cadeaux les plus populaires pour les hommes soucieux de la mode est sans aucun doute une bonne montre-bracelet. Il s’agit d’un accessoire très pratique et parfait pour définir leur style personnel, car il existe de nombreux modèles disponibles : des plus traditionnels aux plus innovants.

Enfin, les cadeaux consommables pour les nomades, pour ceux qui ont déjà tout ou envie de rien sont toujours une solution de dépannage. Les crèmes de beauté masculine, un soin du corps ou un massage en institut sont des moments à soi qu’il est toujours agréable de recevoir en cadeau. Les gourmands seront aussi faciles à satisfaire avec un bon vin, une bouteille de digestif, du chocolat ou un repas dans un excellent restaurant.

Des cadeaux pour des hommes amoureux de la nature et des voyages

Pour ceux qui vivent à la campagne ou qui adorent la nature, les idées de cadeau ne manquent pas non plus. S’ils aiment le jardinage, tous les accessoires et outils seront appréciés, et l’on peut aussi penser aux plantes ou semis pour les heureux propriétaires d’un jardin.

Les passionnés de randonnées pourront être satisfaits avec des vêtements spécialisés, des accessoires utiles comme couteaux, lampes, sacs etc…

Les voyageurs seront heureux avec un guide touristique pour leur prochaine destination, un porte-clés comportant des anneaux marqués au nom de chaque pays visité, un billet d’avion ou une nuit d’hôtel. La maroquinerie peut aussi convenir à de nombreux hommes pour y glisser un passeport, des cartes de crédit ou ses papiers d’identité lorsqu’ils sont au même format.

Des cadeaux que les hommes sportifs aiment recevoir

Parmi les cadeaux dont raffolent les hommes sportifs, vous ne pouvez pas passer à côté des accessoires dont ils ont besoin pour pratiquer leur activité favorite (chaussures de course, raquette, balle…). Sinon, nous vous recommandons d’opter pour des billets pour un événement sportif ou le T-shirt officiel de son équipe.

Pensez enfin aux livres ou disques que beaucoup trouvent sans originalité mais c’est en réalité un moment que la personne passera indirectement en votre compagnie. Et si vous les lui avez dédicacés, il n’oubliera pas en quelle occasion et la raison précise de votre choix.