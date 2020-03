Des séries hollywoodiennes tournées à Paris dans quelques semaines

C’est une plateforme de streaming très connue dans le monde entier qui pourra accueillir ces trois séries. Prochainement, dans le cadre d’une déclaration officielle, le nom de celle-ci sera divulgué. Nous pouvons toutefois vous en apprendre un peu plus sur le tournage de ces séries hollywoodiennes.

Ciro Dapagio et George Christie sont à Paris pour le tournage de ces séries. Le premier a été reconnu comme le meilleur acteur au festival de Widescreem. Le second était le président de Hell’s Angel, un célèbre club pour les motards. Ils seront donc à la tête de deux des séries qui sont tournées dans la capitale française.

Ce sont également des acteurs mondialement connus qui seront au rendez-vous. Nous avons d’ailleurs les déclarations de Pat Andrew. Ce dernier est considéré comme l’un des 10 producteurs les plus importants notamment pour l’année en cours. Il a pu travailler en tant que directeur exécutif de Wanda Halcyon Television et il était aussi aux côtés d’Aaron Spelling, un puissant producteur.

Nous sommes très enthousiastes pour ces deux nouvelles séries et nous sommes très heureux de les présenter en France dans le sens où les entreprises qui participent à ce projet sont grandement implantées dans le pays et fortement ancrées à Paris. Il s’agit d’un projet de grande projection mondiale et nous souhaitons en faire la présentation avec des images de la plus belle ville du monde, Paris. Voilà la raison des séances photos et des activités promotionnelles que nous avons organisées avec les acteurs ces jours-ci en ville.