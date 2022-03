La crise sanitaire qui frappe le monde depuis 2020 a entraîné la limitation des déplacements physiques et la multiplication de certaines professions digitales. L’une d’entre elles est celle de trader, qui aujourd’hui totalise de plus en plus d’adhérents. Souhaitez-vous faire vos premiers pas dans le domaine du trading ? Découvrez trois choses qu’il faut absolument faire en tant que débutant.

Suivre une formation de qualité

La plupart des traders amateurs décident de se lancer dans le métier après avoir suivi quelques vidéos sur internet. Cependant, les statistiques montrent que les traders qui fonctionnent de la sorte perdent d’énormes capitaux à leurs débuts. Ce n’est donc pas la bonne méthode pour entrer dans le monde du trading.

Avant de faire vos premiers pas dans ce vaste univers, assurez-vous d’avoir reçu au préalable, une formation de très bonne qualité. En la matière, il est parfois recommandé de s’inscrire dans une école spécialisée en économie digitale ou par défaut de se faire former par un trader qui possède suffisamment d’expérience. Vous pourrez même faire du trading social, découvrez etoro avis qui parle d’une plateforme dans ce domaine.

Commencez en mode démo

La situation économique mondiale actuelle connaît une instabilité assez particulière qui rend les marchés boursiers encore plus complexes. Partant de ce fait, l’idéal en tant que débutant serait de ne pas investir d’entrée de grosses sommes. Après avoir reçu quelques bases dans le domaine, n’hésitez pas à commencer en mode démo. Cela vous permettra d’acquérir progressivement de l’expérience dans le domaine, sans jamais perdre de revenus. En général, vous savez que c’est le moment d’y investir de l’argent, dès que vous parvenez à avoir de bons résultats en mode démo.

Faites-vous parrainer

Pour un début, il n’est pas du tout évident que vous ayez une idée claire des meilleurs marchés boursiers et des devises sur lesquelles vous devez investir ou non. Au regard de cela, il serait plus judicieux pour vous de vous faire accompagner par un trader expérimenté. En général, vous avez la possibilité d’en trouver sur les plateformes les plus fréquentées par les professionnels.

Cependant, afin d’éviter de vous faire tromper ou arnaquer, il est essentiel de vérifier certains détails. Assurez-vous de la crédibilité du professionnel que vous contactez, en demandant ou en recherchant quelques-uns de ses résultats récents sur le marché financier. N’hésitez pas non plus à lui poser quelques questions pertinentes, en vue de savoir depuis combien de temps il exerce en tant que trader et quels sont ses acquis.