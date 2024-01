Distributeurs de billets en France : la disparition alarmante à grande vitesse commence

La France assiste à une diminution préoccupante des distributeurs de billets (DAB). Ces dix dernières années, leur nombre a chuté de plus de 20 %. En 2012, le pays comptait plus de 58 000 DAB. Fin 2022, ce nombre était tombé à environ 46 000.

Cette baisse s’inscrit dans une tendance globale, impactant l’accessibilité financière.

Distributeurs de billets en France : les raisons de cette diminution

Le nombre croissant de paiements par carte est un facteur clé. La montée de la numérisation des paiements a réduit la dépendance au cash. Parallèlement, la maintenance et le réapprovisionnement des DAB sont coûteux pour les banques.

Guillaume Lepecq, président du think tank CashEssentials, suggère que les banques favorisent d’autres moyens de paiement plus rentables, accentuant le déclin des DAB. En outre, le regroupement des sites de Société Générale, BNP Paribas et Crédit Mutuel Alliance Fédérale sous le réseau « Cash Services » entraînera la fermeture de 3 000 points de retrait d’ici à 2026.

Le cash, toujours une nécessité

Malgré la popularité croissante des paiements numériques, le cash demeure un moyen de paiement privilégié dans les commerces. Les Français apprécient les espèces pour leur confidentialité, leur simplicité et la gestion des dépenses.

La Banque centrale européenne souligne l’importance du cash pour l’inclusion sociale, particulièrement pour les personnes âgées et à revenus modestes. Presque 80 % de la population française réside à moins de cinq minutes en voiture d’un DAB. Cependant, cette accessibilité n’est pas uniforme, surtout pour ceux sans voiture. La disparition des DAB dans les petits villages peut avoir un impact négatif sur les commerces locaux.

Les perspectives futures pour les distributeurs

La diminution des DAB soulève des questions d’inclusion et d’accessibilité financières. Il est crucial de trouver un équilibre entre les avancées numériques et le maintien de l’accès aux espèces, surtout pour les populations vulnérables. La situation des distributeurs de billets en France nécessite une attention particulière pour assurer une transition équitable vers des méthodes de paiement plus numériques tout en préservant l’accessibilité au cash pour tous.

La réduction continue des distributeurs de billets en France pose un défi majeur en termes de services bancaires de proximité. Cette situation a des répercussions significatives, surtout dans les zones rurales et les petites villes, où les DAB sont souvent le seul moyen d’accès rapide et direct au cash. La disparition progressive des distributeurs affecte non seulement les habitudes de consommation, mais aussi l’économie locale, en limitant l’autonomie financière des habitants.

Les autorités et les banques doivent donc envisager des solutions pour préserver cette accessibilité cruciale. Des initiatives comme l’installation de distributeurs multi-banques ou des services de retrait d’argent chez les commerçants locaux pourraient être envisagées. Il est essentiel de garantir que cette transition vers la digitalisation ne laisse personne derrière, en assurant l’accès universel au cash, particulièrement pour les populations les plus vulnérables.