Dix ans après le 13-Novembre, le procureur antiterroriste Olivier Christen alerte sur une menace terroriste revisitée et croissante en France

Terrorisme et sécurité restent au cœur de mes questionnements ce mois de novembre : comment, dix ans après le 13-Novembre, le procureur Olivier Christen voit-il la menace terroriste évoluer en France et quelles mesures d’antiterrorisme et de prévention faut-il privilégier ? Dans cet entretien et dans l’actualité révisionniste et mouvante, je vous propose de décrypter les chiffres, les profils et les dynamiques qui transforment la tonalité du risque, sans exagérer ni minimiser. Je m’appuie sur des analyses publiques et des données récentes pour comprendre cette réalité complexe et, surtout, ce que cela implique pour la sécurité des Français et la lutte contre la radicalisation.

Indicateur Valeur / Éléments clefs Observation / contexte Procdédures liées au terrorisme 540 procédures actives 86% relèvent du jihadisme ; 146 enquêtes préliminaires; 394 informations judiciaires; 364 mises en examen; 150 détenus provisoires Attentats 2025 4 attentats sur le territoire 3 liés au jihadisme, 1 lié à l’extrême droite; 2 victimes dans certains cas Actions déjouées 6 opérations menées à bien Indicateur fort de l’activité des services et de la menace persistante Mineurs mis en examen 42 mineurs RAJEUNISSEMENT marqué et progression rapide depuis 2023 Profil et trajectoires jeunes, isolés, utilisation accrue des réseaux Algorithmes sur TikTok et Telegram favorisent l’exposition à la propagande jihadiste

Menace revisitée et croissante : chiffres et tendances pour 2025

Je constate que la menace jihadiste reste « la plus importante » en volume et en intensité de préparation des actes. Elle pèse sur le paysage sécuritaire en France et s’appuie sur une dynamique endogène, c’est‑à‑dire des individus présents sur le territoire qui s’auto‑alimentent via la propagande et les réseaux sociaux. Cette configuration marque une transition par rapport à une menace autrefois centrée sur des organisations à distance : elle s’insère désormais dans les comportements locaux et les parcours individuels. Voici, étape par étape, les points qui me semblent les plus pertinents à suivre.

Endogénéité croissante : les auteurs ne recherchent plus nécessairement des contacts directs avec des organisations étrangères, mais suivent les impulsions internes et les contenus en ligne pour passer à l’action.

: les auteurs ne recherchent plus nécessairement des contacts directs avec des organisations étrangères, mais suivent les impulsions internes et les contenus en ligne pour passer à l’action. Rajeunissement des profils : les mineurs et jeunes adultes constituent une proportion croissante des enquêtes et mises en examen, un phénomène partagé à l’échelle européenne.

: les mineurs et jeunes adultes constituent une proportion croissante des enquêtes et mises en examen, un phénomène partagé à l’échelle européenne. Réseaux et algorithmes : TikTok et Telegram jouent un rôle clé dans la diffusion de messages extrémistes et la mise en lien avec des messages violents.

: TikTok et Telegram jouent un rôle clé dans la diffusion de messages extrémistes et la mise en lien avec des messages violents. Politiques et réponses européennes : la menace d’extrême droite et les actions étatiques s’intensifient parallèlement à la menace jihadiste, un équilibre difficile à atteindre pour les décideurs.

: la menace d’extrême droite et les actions étatiques s’intensifient parallèlement à la menace jihadiste, un équilibre difficile à atteindre pour les décideurs. Impact international : les tensions au Proche‑Orient et les réactions géopolitiques alimentent parfois des ressentiments et des appels à l’action violente.

Pour mieux comprendre, regardons les faits marquants : quatre attentats sur le territoire en 2025 et six opérations déjouées démontrent une capacité continue des réseaux d’organisation et une tendance de plus en plus locale. Comme le souligne le procureur national antiterroriste, la menace reste « vive » et l’évaluation des risques doit intégrer ces évolutions, sans sous‑estimer les risques liés à l’ultra‑droite violente, qui a également progressé en termes de procédures ouvertes en 2025.

Au fil des mois, j’ai aussi été frappé par les chiffres qui montrent l’importance croissante des mineurs dans les affaires de terrorisme. Dans certains pays européens, le phénomène est similaire : des jeunes fragilisés, peu ou pas inscrits dans le système scolaire, qui se tournent vers des contenus violents et radicalisants sur les réseaux. Cette évolution pose la question de la prévention et de la prise en charge sociale, éducative et numérique des jeunes à risque, afin d’éviter que le pathogène du radicalisme ne se propage.

Profil des acteurs et trajectoires d’engagement

Je vous partage quelques observations issues des rapports et des entretiens publics pour nourrir notre compréhension des trajectoires individuelles :

Profil démographique : majoritairement des garçons jeunes, en difficulté scolaire et en situation d’isolement social.

: majoritairement des garçons jeunes, en difficulté scolaire et en situation d’isolement social. Parcours en ligne : exposition à des contenus violents et recherche active de messages qui justifient la violence comme réponse au mal‑être personnel.

: exposition à des contenus violents et recherche active de messages qui justifient la violence comme réponse au mal‑être personnel. Trajectoires locales : les individus n’ont pas forcément de liens directs avec des organisations externes, mais s’auto‑engagent sur le territoire national.

: les individus n’ont pas forcément de liens directs avec des organisations externes, mais s’auto‑engagent sur le territoire national. Facteurs déclencheurs : contexte de crise, sentiment d’injustice sociale et silences perçus des institutions peuvent favoriser l’adhésion à des récits violents.

Pour enrichir ce sujet, voici quelques liens qui donnent des perspectives complémentaires sur les questions de sécurité et de radicalisation : un regard sur les évolutions politiques liées à la sécurité, réflexions sur les ingérences et la sécurité numérique, la complexité des réponses diplomatiques et de sécurité, analyses sur les dynamiques près des idéologies radicales, impacts internationaux et sécurité des échanges.

Pour prolonger la réflexion, je propose aussi deux ressources visuelles qui complètent notre compréhension de l’enjeu :

Dans ce contexte, parler de prévention prend tout son sens. La prévention ne peut pas être cantonnée à la seule répression : elle passe par l’éducation, l’accompagnement social et le renforcement des dispositifs de détection et d’intervention précoce, afin d’empêcher que les signaux faibles ne deviennent des actes violents. C’est une question de sécurité mais aussi d’humanité et d’efficacité collective.

En parallèle, j’interroge chacun sur le rôle des institutions locales et nationales : comment accompagner les peers et les familles ? Comment améliorer l’éducation et l’insertion afin de réduire les facteurs de rupture qui mènent à la radicalisation ? L’objectif est clair : prévenir sans stigmatiser, tout en protégeant les citoyens et en renforçant les mécanismes de sécurité face à la menace terroriste.

Enjeux et réponses : sécurité, prévention et justice

Approche intégrée : coordonner actions judiciaires, sociales et éducatives pour agir en amont.

: coordonner actions judiciaires, sociales et éducatives pour agir en amont. Réseaux et surveillance : équilibre entre liberté individuelle et sécurité publique dans l’usage des plateformes et des données.

: équilibre entre liberté individuelle et sécurité publique dans l’usage des plateformes et des données. Coopération européenne : échanges d’informations et harmonisation des procédures pour mieux anticiper les menaces transfrontalières.

: échanges d’informations et harmonisation des procédures pour mieux anticiper les menaces transfrontalières. Anticipation des flux financiers : traçabilité et durcissement des mécanismes de financement du terrorisme et du blanchiment.

: traçabilité et durcissement des mécanismes de financement du terrorisme et du blanchiment. Inclusion et soutien social : agir sur les causes profondes de la radicalisation par le soutien éducatif et social.

Pour aller plus loin dans l’analyse, vous pouvez consulter des dossiers et articles qui décrivent les évolutions de ces dynamiques et les réponses associées, notamment en lien avec les questions de sécurité et de justice abordées ici. Par exemple, l’actualité liée aux atteintes à l’ordre républicain et à la sécurité des lieux publics illustre les défis contemporains et les réponses adaptées dans le cadre du débat public sur la sécurité et le droit, ou encore les décisions judiciaires liées à des dossiers terroristes révélateurs des nouvelles tendances analyse historique et contextuelle des violences extrêmes.

En guise de synthèse, la synthèse d’un expert et le regard du public se croisent : la menace terroriste, bien que revisitée, demeure une priorité de sécurité et de prévention. Ma conviction est que la vigilance, l’effort de prévention et une justice proactive restent les garanties les plus solides pour diminuer les risques et protéger nos concitoyens. La période actuelle exige une adaptation continue et une implication collective autour de la sécurité et de la prévention, afin de prévenir tout passage à l’acte et de fortifier notre lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

Pour terminer sur une note pragmatique, je retiens que la menace demeure croissante et qu’il faut agir avec méthode et sens de l’équilibre, sans céder à la peur ni au simplisme : terrorisme et sécurité exigent une réponse mesurée et efficace, centrée sur la prévention et l’intelligence collective

Les défis restent là, et j’y pense en buvant un café avec vous : comment continuer à protéger tout en évitant le pire ?

