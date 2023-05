La position du sommeil a-t-elle une influence sur la bonne humeur de la journée ? Chaque personne a ses habitudes sur les positions adoptées de sommeil, sur le ventre, la tête tournée soit du côté gauche ou droit, sur le dos. Des psychologues et des scientifiques ont essayé de décrypter les façons qui correspondent à chaque personnalité, les traits de caractère ou l’analyse de la communication.

Une étude a été réalisée par une enseigne anglaise fabriquant de la literie « Sealy UK », elle a été publiée le 23 novembre dernier, plus de 1000 personnes volontaires ont participé à cette enquête au Royaume-Uni. Il en résulterait selon les conclusions de l’étude que les positions de sommeil auraient bien une influence sur l’humeur, la vision que l’on perçoit du monde ainsi que la réussite personnelle. Les personnes qui se lèvent du côté gauche au saut du lit ont 9,5% plus de chance de voir la vie avec plus d’optimisme, 8% de plus d’avoir un cercle d’amis et d’apprécier son travail et 4% de plus de commencer la journée avec le sourire. Les personnes qui se lèvent du côté droit au petit matin ont 9% plus de risque de préférer la solitude, 7% de débuter la matinée grognon et 5% de voir la vie en noire et 3% de ne pas aimer leur travail selon Santé Magazine.

Existe-t-il un bon ou un mauvais côté de lit ?

Selon un expert de la société de literie Sealy, il semblerait que oui, le côté gauche serait le côté du lit conseillé pour passer une bonne journée positive, mais les propos de cet expert révèlent tout de même que dormir de 7 à 8 heures chaque nuit, et cela dans un lit équipé d’une literie confortable serait la meilleure solution pour bien récupérer et se lever de bonne humeur.

Dormir sur le côté droit favoriserait la mauvaise humeur

L’étude révèle également que les Britanniques seraient 36% à avouer dormir seuls et en particulier pour éviter les ronflements de leur partenaire, une personne sur dix dort volontiers avec un animal. La position dite « fœtale » est celle de plus de 41% de la population et principalement les femmes, cette position serait associée à la sensibilité. Dans un couple la distance qui sépare les deux partenaires serait significative de la relation qui unit les deux personnes. Avez-vous l’impression de correspondre à ces résultats, qu’en pensez-vous ?