Drame chez les Lyonnais : Bocuse perd une étoile au guide Michelin

Depuis quelques années, le guide Michelin ne cesse d’être pointé du doigt et certaines pertes ont des effets dévastateurs. En effet, certains restaurateurs travaillent et redoublent d’efforts pour cette course à l’étoile et cela n’est pas sans effet sur leur moral et leur vie privée. La nouvelle édition annonce donc la perte d’une étoile chez Paul Bocuse. Le restaurant de l’Auberge du Pont de Collonges est rétrogradé.

Une table toujours aussi exceptionnelle

Après la mort de Paul Bocuse, c’est un nouveau coup dur pour le restaurant puisque la perte d’une étoile a toujours des effets que ce soit sur l’image, les avis ou encore les réservations. Pour les Lyonnais, Bocuse est une figure emblématique et il a fortement participé à l’image de capitale gastronomique détenue par Lyon.

Nous nous souvenons de l’affaire Veyrat qui avait lui aussi perdu une étoile, la perte avait fait grand bruit dans la presse.

2020 sera donc l’année de la perte de l’étoile chez Bocuse qui est toujours décrit comme une table exceptionnelle.

Il suffit de lire les avis sur Internet pour constater que la table de Collonges rassemble toujours autant les gastronomes.

Chez Bocuse, il y a du mouvement !

Il faut noter que le restaurant se retrouve au coeur de quelques transformations, car les équipes en charge de cet établissement de renom souhaitent le moderniser. Lorsque vous vous rendez dans cette auberge, vous avez l’impression de pénétrer dans une autre dimension puisque la façade est déjà très atypique. Nous espérons désormais que les changements auront des effets positifs et que le travail fourni permettra de regagner cette étoile. Si vous êtes de passage à Lyon, impossible de ne pas goûter les spécialités avec notamment les quenelles ou encore le homard, voire le gâteau de foie de volaille. Les gourmands sont toujours rassasiés à Lyon !