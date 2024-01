Droits de retraite des enseignants, récupération inespérée après 30 ans

La retraite a fait couler beaucoup d’encre en France ces derniers mois, c’est aussi le cas des droits de retraite des enseignants. Les enseignants pourraient bénéficier d’une bonne nouvelle quant à leur retraite. Certes, cela pourrait faire des déçus, car rien n’est encore acté.

Durant les années 1980, 1990, plus de 30 000 enseignants ont pu bénéficier d’une allocation durant leur formation. Celle-ci devrait leur donner l’opportunité d’avoir des droits supplémentaires pour leur retraite.

Une promesse tenue 30 ans plus tard pour les droits de retraite des enseignants

Lorsque dans les années 80, 90, les enseignants ont pu percevoir une allocation durant leur formation de deux ans, celle-ci pourrait être comptabilisée et améliorer leur retraite. Ils pourraient obtenir 8 trimestres supplémentaires pour ces deux années de formation. Ce n’est pas négligeable en vue d’obtenir un taux plein et avoir une retraite plus convenable.

Cette mesure ne peut s’appliquer que si le décret est publié et ce n’est pas encore le cas. Le ministre de la Fonction publique a promis que cela devrait être acté d’ici la fin de l’année 2024. Les enseignants sont à moitié satisfaits, car le ministre a annoncé que seulement 50% du temps serait pris en compte. Les enseignants n’auront pas 8 trimestres, mais 4.

L’exécutif va-t-il revenir sur cette décision ?

Certains enseignants pourraient récupérer 8 ou 4 trimestres acquis durant leur formation en 80, 90 pour améliorer leur retraite. À l’époque, l’éducation nationale manquait cruellement de candidats et elle cherchait un moyen d’attirer de futurs professeurs d’où cette promesse des 8 trimestres supplémentaires.

Aujourd’hui, plus de 30 000 professeurs sont dans l’incertitude quant à leurs droits à la retraite. L’allocation va-t-elle être prise en compte dans le calcul de leur future retraite ? Le décret n’est pas encore passé et l’incertitude demeure. La majorité des enseignants concernés ne devraient pas partir à la retraite avant 2035 donc l’espoir existe. Les personnes déjà à la retraite ne pourront pas bénéficier de ce dispositif puisque leurs droits ont déjà été établis.