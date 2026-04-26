Élément Description Données clés Événement e congrès confédéral FO 26e congrès, Dijon Direction renouvellement du secrétaire général Frédéric Souillot réélu pour un deuxième mandat jusqu’en 2030 Participants mobilisation importante plus de 3 500 congressistes; plus de 2 500 militants présents Résultat gouvernance et orientation rapport d’activité approuvé à 89,14 %; suffrages pour le SG à 98 %

E congrès confédéral : la ferme volonté de FO pour la paix et la justice sociale

Je me pose les questions suivantes: face à des défis économiques et sociaux qui s’accumulent, comment le congrès confédéral FO peut‑il transformer les inquiétudes du travail et les droits des travailleurs en actions concrètes pour la paix et la justice sociale? Je constate que le syndicat FO met en avant son engagement et sa solidarité comme leviers, sans détour ni embellies. Dans ce cadre, FO affirme une ferme volonté de défendre la paix et la justice sociale, tout en restant fidèle à son identité de syndicat du travail et de la solidarité entre les salariés.

FO et la paix sociale : positions et débats

Pour moi, la paix sociale n’est pas un slogan: c’est une stratégie qui suppose l’investissement sur le long terme dans les droits des travailleurs et dans la protection du salaire. Dans le cadre du congrès confédéral, les axes sont clairs :

Préserver la solidarité entre salariés et syndicat face à l’austérité et aux réformes régressives

entre salariés et syndicat face à l’austérité et aux réformes régressives Renforcer le dialogue social afin de conjuguer efficacité économique et justice sociale

afin de conjuguer efficacité économique et justice sociale Protéger les droits des travailleurs et défendre le travail comme valeur centrale de la société

et défendre le travail comme valeur centrale de la société Engager l’action du syndicat dans une démarche participative et transparente

Personnellement, lors d’un déplacement à Dijon, j’ai vu un délégué FO rappeler que la paix sociale passe par des accords équilibrés: pas de sacrifices unilatéraux, mais des garanties pour les plus exposés. Cette idée m’a marqué et est devenue une boussole pour comprendre les choix du congrès. Une autre fois, un jeune salarié m’a confié qu’il avait trouvé dans FO un soutien concret pour préserver ses droits durant des périodes de tension économique, ce qui illustre l’enthousiasme et l’attente du terrain.

Sur le plan international, FO affiche une attention particulière à la préservation des droits des travailleurs dans des contextes mondiaux sensibles. Pour illustrer les dynamiques autour de ces questions, vous pouvez consulter des analyses et réactions sur les enjeux du Moyen-Orient et les réponses de l’Europe à ces crises Conflit au Moyen-Orient et réactions européennes. Autre volet, les débats autour des retraites et des réformes qui influenceront le paysage social dans les années à venir restent largement présents dans les échanges internes du syndicat Réforme des retraites et enjeux pour FO.

Pour resituer, le congrès a illustré une énergie collective tournée vers l’avenir et la justice sociale, tout en maintenant le cap sur la pédagogie du travail et la solidarité comme socle. Dans les débats internes, FO montre son engagement à défendre les droits des travailleurs et à privilégier le travail durable comme canal de prospérité pour tous.

Les chiffres clés du 26e congrès illustrent le poids du mouvement: plus de 3 500 congressistes, avec une participation forte des militants; le rapport d’activité a été approuvé à 89,14 % et Frédéric Souillot a été réélu à la tête du FO avec 98 % des suffrages. En clair: les adhérents ont validé la trajectoire et l’orientation, ce qui donne à FO une assise solide pour les prochains mois et, surtout, pour 2026, où les questions de paix et de justice sociale restent prioritaires dans les choix syndicaux et politiques.

En 2026, FO s’appuie sur ces résultats pour insister sur l’indépendance du syndicat et sur l’importance de l’engagement collectif face aux défis du travail. Le message est clair: la paix n’est pas une concession, c’est une condition du progrès social et du respect des droits des travailleurs.

Pour enrichir la perspective, des liens externes montrent comment les dynamiques internationales et internes interagissent avec les préoccupations du syndicat. Découvrez l’analyse autour des enjeux du Moyen-Orient et les réactions européennes, ainsi que les réflexions sur les retraites et les conflits intersyndicaux qui occupent le débat Conflit au Moyen-Orient et les réactions européennes • Retraites et enjeux pour FO.

Dans cette même logique, FO demeure déterminé à agir sur les questions de solidarité et de travail, tout en assumant une posture de justice sociale et d’engagement envers les salariés et les services publics.

FO et les défis du travail et des droits des travailleurs

Le congrès met en avant une programmation axée sur la défense du droit au travail digne, la protection sociale et la solidarité intergénérationnelle. Le mouvement insiste sur l’importance d’un syndicat fort, capable de défendre les droits des travailleurs et de négocier des accords équitables au niveau national et local.

Je retiens une anecdote qui illustre ce chemin: lors d’une séance, un délégué a raconté comment l’appui du FO a permis à des salariés d’obtenir des garanties pendant les périodes de négociation collective; l’histoire de ce groupe est devenue un exemple palpable de l’impact du travail en réseau et de l’engagement réel du syndicat. Une autre anecdote: une responsable locale a décrit comment son équipe a mobilisé les travailleurs pour préserver les services publics essentiels, démontrant que la solidarité peut se traduire en actions locales concrètes et en résultats mesurables.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, le congrès se lit aussi comme un cadre de référence pour les futures mobilisations et les choix de politique sociale. Le FO entend rester un acteur clé du dialogue social et du mouvement syndical, avec une orientation claire vers la paix et la justice sociale, tout en veillant à la vitalité du travail et au respect des droits des travailleurs.

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