Le Portable Document Format généralement appelé PDF est de plus en plus apprécié de tous. En effet, il offre une bonne mise en page sans risque de modification. Les caractères, polices, images définis par le propriétaire restent identiques lors de la visualisation du document et ce, peu importe le logiciel avec lequel on l’ouvre. De base le PDF ne pouvait être modifié, mais aujourd’hui on peut aisément le faire grâce à des logiciels performants tels que Wondershare PDFelement. Plus de détail juste en dessous.

Quels sont les avantages du format PDF à l’ère du numérique ?

L’utilité du format PDF n’est plus à démontrer aujourd’hui. En effet ce type de document est utilisé dans tous les domaines. Des factures à établir, en passant par les rapports ou encore les contrats de travail, le PDF est plus qu’utile.

Le premier avantage reconnu au format PDF est qu’il est fonctionnel avec tous les systèmes d’exploitation. Pas besoin donc de s’inquiéter et de se demander si le destinataire du fichier pourra l’ouvrir ou non. Autrement dit, peu importe l’appareil que le destinataire utilise, il aura facilement accès au fichier PDF.

Généralement lorsqu’on rédige son document dans Word ou dans Powerpoint et que l’on l’envoie au dentinaire, il y de forte chance qu’il y ait un problème de formatage une fois le fichier ouvert ; ce qui n’est pas le cas avec le format PDF. En effet avec le Portable Document Format, tout ce qui a été créé au départ est préservé et le document ne subit aucune modification à l’ouverture.

Aujourd’hui, avec l’avancée de la technologie, vous pouvez protéger votre fichier PDF par un mot de passe. Cela offre une sécurité optimale et protège contre les personnes malveillantes.

Malgré l’avancée de la technologie, soyez sûr que le format PDF ne disparaîtra pas. Le format est répandu dans le monde entier et n’est pas prêt de disparaître de sitôt, à moins qu’un changement significatif dans le monde de l’informatique survienne.

Plusieurs logiciels comme Wondershare PDFelement offrent plusieurs fonctionnalités permettant par exemple de convertir Word en PDF.

Que peut-faire Wondershare PDFelement ?

Wondershare PDFelement est un logiciel éditeur de PDF, facile d’utilisation, que ça soit sur un PC ou sur un téléphone portable. Il permet de gérer efficacement tous les fichiers PDF (lire, éditer, signer, convertir…). Wondershare PDFement depuis son insertion sur le marché ne cesse de gagner en notoriété à cause de son interface et de ses nombreuses fonctionnalités. Son prix est égalament relativement bas. Ce n’est donc pas pour rien qu’il arrive à concurrencer les géants tels que Foxit, Adobe Acrobat etc. Il est d’ailleurs le seul logiciel de solution PDF tout-en-un qui existe sur le marché car la maison Wondershare suit constamment l’évolution de la technologie afin de s’améliorer.

Wondershare PDFelement dispose d’une panoplie de fonctions. Le logiciel est compatible avec Windows, Mac, iOS et Android. Voici les principales fonctions qui font de Wondershare PDFelement une application en vogue.

Créer un fichier PDF ;

Editer (modifier la taille, l’alignement du texte, la police, la couleur…) tous type de fichier PDF ;

Traitement par lots ;

Signer le PDF,

Ajouter des filigranes aux documents PDF ;

Organiser les PDF ;

Modifier les PDF scannés grâce au système OCR ;

Sécuriser ses fichiers avec des mots de passe ;

Annoter ou marquer les fichiers PDF ;

Compresser les fichiers ;

Convertir PDF en Word , en Excel et en Powerpoint éditable;

Wondershare PDFelement est disponible dans plus de 20 langues et donc accessible par un large public.

Wondershare PDFelement est un logiciel de traitement de fichier PDF complet qui vous permet de modifier un PDF comme Word afin de gagner en temps. Grâce à son interface intuitive et son système de cryptage performant vous prendrez du plaisir à l’utiliser. La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir cette application gratuitement dès aujourd’hui. Alors pourquoi ne pas en profiter ?