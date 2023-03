Devenir un investisseur dans le monde des actions peuvent être un excellent moyen de diversifier votre portefeuille, de maximiser votre retour sur investissement, et même de réaliser des profits – parfois – substantiels.

Cependant, lorsque vous êtes un investisseur basé en France qui souhaite investir dans des actions américaines, il peut être difficile de savoir par où commencer.

Alors dans cet article, nous allons donc explorer comment acheter des actions de Wall Street depuis la France.

I. Les différentes manières d’acheter des actions en ligne depuis la France

Si l’idée d’investir dans des actions américaines vous intéresse , il existe plusieurs moyens d’y accéder depuis la France.

Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes :

Les courtiers en ligne qui propose des actions étrangères

Les courtiers en ligne sont une option populaire pour acheter des actions étrangères depuis la France.

Ils offrent souvent des frais de courtage moins élevés que les courtiers traditionnels et permettent de réaliser des transactions facilement depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.

Les courtiers en ligne tels que eToro, Interactive Brokers et Degiro offrent tous des possibilités d’investissement dans des actions américaines.

Les fonds d’investissement

Les fonds d’investissement sont des produits financiers qui permettent d’investir dans un panier d’actions américaines plutôt que de choisir individuellement chaque action. Cette méthode est souvent utilisée pour diversifier un portefeuille et réduire les risques. Les fonds d’investissement tels que le SPDR S&P 500 ETF Trust et le Vanguard Total Stock Market ETF sont populaires pour l’investissement dans les actions américaines.

Les plateformes de trading social

Les plateformes de trading social sont un moyen relativement nouveau d’investir dans des actions américaines. Elles permettent de suivre et de copier les investissements d’autres traders expérimentés. Ce type de plateforme, tel que eToro, permet d’investir dans des actions américaines tout en apprenant des stratégies d’investissement de personnes ayant de l’expérience.

Les fonds indiciels spécialisés

Les fonds indiciels sont une méthode d’investissement passif qui suit un indice boursier tel que le S&P 500. Cette méthode est également utilisée pour diversifier les portefeuilles et réduire les risques. Les fonds indiciels tels que le iShares Core S&P 500 UCITS ETF et le Vanguard S&P 500 ETF sont populaires pour l’investissement dans les actions américaines.

Il est important de noter que chaque méthode d’investissement a ses avantages et ses inconvénients, et que le choix dépendra de vos objectifs d’investissement personnels et de votre tolérance au risque.

Dans tous les cas, il est recommandé de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision d’investissement et de consulter un conseiller financier si nécessaire.

II. Les critères à prendre en compte pour choisir une plateforme

Pour acheter des actions américaines depuis la France, il est important de choisir une plateforme fiable et adaptée à vos besoins. Voici quelques critères à prendre en compte :

Les frais de courtage

Les plateformes de trading facturent généralement des frais pour chaque transaction. Il est important de prendre en compte ces frais car ils peuvent varier considérablement d’une plateforme à l’autre. Certains frais sont fixes, tandis que d’autres sont proportionnels au montant de la transaction. Il est important de bien comprendre les frais facturés par la plateforme avant de choisir celle-ci.

La sélection d’actions

Certaines plateformes proposent une sélection plus large d’actions américaines que d’autres. Si vous avez des actions spécifiques en tête que vous souhaitez acheter, il est important de vérifier si elles sont disponibles sur la plateforme que vous envisagez d’utiliser.

L’interface utilisateur

L’interface utilisateur peut jouer un rôle important dans le choix de votre plateforme de trading. Une interface intuitive et facile à utiliser peut faciliter vos transactions et vous faire gagner du temps. Vérifiez également si la plateforme propose une application mobile pour que vous puissiez gérer vos investissements à tout moment.

La sécurité

La sécurité de la plateforme est également un critère important à prendre en compte. Assurez-vous que la plateforme est réglementée et dispose de mesures de sécurité efficaces pour protéger vos données personnelles et vos investissements.

En prenant en compte ces critères, vous devriez être en mesure de choisir une plateforme de trading fiable et adaptée à vos besoins pour acheter des actions américaines depuis la France. Cependant, avant de prendre une décision, il est important de faire vos propres recherches et de bien comprendre les risques associés à ce type d’investissement.

III. Les précautions à prendre avant d’investir dans des actions étrangères

Avant d’investir dans des actions, il est important de prendre certaines précautions. Les marchés financiers sont souvent volatils et il y a toujours un risque de perte en capital. Voici quelques points à considérer avant de vous lancer dans l’achat d’actions américaines.

Évaluer votre profil d’investisseur

Avant d’investir dans des actions américaines, il est important d’évaluer votre profil d’investisseur. Êtes-vous plutôt conservateur, modéré ou agressif ? Êtes-vous prêt à prendre des risques importants pour obtenir des rendements élevés, ou préférez-vous une approche plus prudente ? Il est important de déterminer votre profil d’investisseur avant de prendre toute décision d’investissement.

Faire des recherches approfondies sur l’entreprise

Avant d’acheter des actions d’une entreprise, il est important de faire des recherches approfondies sur l’entreprise. Vous devez comprendre la nature de l’entreprise, son modèle d’affaires, ses concurrents, son historique de performance et ses perspectives d’avenir. Les sites d’informations financières, tels que Bloomberg et Yahoo Finance, peuvent fournir des informations utiles sur les entreprises cotées en bourse.

Évaluer les risques associés à l’investissement

Il est important de comprendre les risques associés à l’investissement dans des actions américaines. Le risque de change est l’un des risques les plus importants, car le taux de change entre le dollar Américain et l’euro peut avoir une incidence sur la performance de votre investissement. D’autres risques à considérer comprennent les risques liés à l’entreprise, tels que la concurrence, les réglementations, les changements technologiques et les risques de crédit.

Ces risques doivent être évalués en fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs d’investissement. Si vous êtes un investisseur conservateur, vous voudrez peut-être éviter les entreprises à risque élevé. Si vous êtes un investisseur agressif, vous pouvez être prêt à prendre des risques plus importants pour obtenir des rendements élevés.

Établir un plan d’investissement

Avant d’investir dans des actions américaines, il est important d’établir un plan d’investissement. Vous devez déterminer combien vous êtes prêt à investir, combien de temps vous êtes prêt à investir, et quelles sont vos attentes en matière de rendement. Vous devez également déterminer votre stratégie d’investissement, qui peut inclure l’achat d’actions individuelles ou l’investissement dans des fonds communs de placement ou des ETF.

Devenir un trader US :

En conclusion, il est possible pour les investisseurs en France d’acheter des actions du Nasdaq et nous avons vu qu’il existe plusieurs manières d’y parvenir.

Les investisseurs/traders doivent prendre en compte certains critères pour choisir la plateforme la plus adaptée à leurs besoins et ils doivent également être conscients des précautions à prendre avant d’investir dans des actions américaines.

Bien que les rendements américains semblent plus intéressants, en cas de crise, la chute peut être également plus brutale…