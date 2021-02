Énergie du futur : la réponse serait l’Hydrogène

À l’heure actuelle, l’hydrogène est considéré comme l’énergie du futur. En effet, un grand nombre de projets voient le jour au profit de cette nouvelle énergie propre. Tour d’horizon sur cette énergie du futur qui n’en finit pas de faire parler d’elle.

Qu’est-ce que l’hydrogène ?

L’hydrogène est l’élément le plus abondant dans l’univers. C’est un élément chimique, un atome représenté par la lettre H, qui est très léger et simple et conducteur d’énergie. C’est-à-dire qu’il peut transporter de l’énergie d’un point à un point B, mais cela nécessite une transformation. Et si l’hydrogène est actuellement propulsé au-devant de la scène, c’est qu’il représente une source d’énergie verte. En effet, ce « green combustible » du futur permettrait de moins polluer la planète.

Surtout quand l’heure est à la préservation de l’environnement.

Pourquoi l’hydrogène est-il considéré comme l’énergie du futur ?

S’il est autant convoité, c’est parce que l’hydrogène pourrait nous emmener dans une nouvelle ère. Actuellement, chercheurs, politiciens, secteurs publics et privés ne jurent que par cette source d’énergie pour produire de l’électricité renouvelable plus durable et plus propre.

S’il est considéré comme l’énergie du futur, c’est sûrement grâce à sa grande densité énergétique. Ce qui fait de lui une bonne alternative pour le secteur transport, production et industrie. D’où les projets : HyPSTER, Power Paste et bien tant d’autres.

Tout en évitant de polluer la planète, ce vecteur d’énergie du futur permettrait d’augmenter l’autonomie des voitures. En fait, la combustion de l’hydrogène génère trois fois plus d’énergie que l’essence à poids constant.

Quelles sont les énergies les plus vertes actuellement et qui peut en bénéficier ?

Toutes sources d’énergie qui sont issues de la nature sont appelées énergies vertes. Ci-dessous les énergies vertes présentes actuellement :

la géothermie ou l’énergie de la terre,

la biomasse ou l’énergie issue des ordures ménagères et de l’agriculture,

l’éolienne ou » énergie cinétique,

l’hydraulique ou l’énergie des rivières,

la photovoltaïque ou l’énergie solaire.

Bien qu’elles soient moins accessibles, les énergies vertes sont profitables pour tous tant aux professionnels qu’aux particuliers. Les particuliers peuvent bénéficier de ce type d’énergie chez eux grâce à une offre sur le gaz et l’électricité proposée par des fournisseurs innovants qui se développent de plus en plus tels que Wekiwi par exemple. Sur le marché, vous pouvez déjà trouver d’autres fournisseurs qui vous proposent de consommer une de ces énergies propres.

En bref, l’hydrogène est l’énergie du futur au vu de ses propriétés. Non seulement, il est propre, mais aussi stockable, non carboné et durable. Cet élément chimique constitue une alternative intéressante face aux énergies fossiles sans oublier qu’il permet également de préserver notre environnement. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, opter pour l’hydrogène comme source d’énergie serait de mise dans les années futures.