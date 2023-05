Les enfants disparus ont été nombreux en 2014 avec près de 50 793 déclarations. Certains peuvent se demander si nous en faisons assez pour les retrouver.

Lundi 25 mai 2015, c’est journée internationale des enfants disparus. Aujourd’hui, dans tous les commissariats et les halls d’aéroports seront affichés des photos d’enfants qui n’ont jamais été retrouvés, certains ont disparu depuis plus de trente ans, mais les parents ne veulent pas baisser les bras, ils gardent l’espoir qu’un jour ils les retrouveront, bien sûr changés, adultes, mais en vie. Cette campagne organisée ce jour est lancé pour essayer de faire avancer et progresser les enquêtes. Une nouvelle affiche est réalisée tous les deux ans, c’est une déclaration de la directrice du CFPE, le centre français de protection de l’enfance, Anne Larcher qui a répondu à Metronews. Mais malheureusement, l’affiche change, mais elle n’évolue guère en ce qui concerne les enfants retrouvés. Chaque année des milliers d’enfants disparaissent sans laisser aucune trace, en 2014, ils étaient 50.793, nombreux d’entre eux sont retrouvés dans les 48 heures, des fugues, des disputes, d’autres sont victimes d’enlèvements et certains sont déclarés comme disparitions inquiétantes.

Des enfants disparus par milliers et des parents dans le ddésespoir

Cette journée est dédiée à tous ces enfants disparus, elle a été concrétisée par un clip réalisé par le centre français de protection de l’enfance, un site internet est également à disposition pour venir en aide à tous les parents qui le souhaiteraient, un numéro de téléphone européen est aussi là pour alerter toutes disparitions 116 000. Tous ces parents sans nouvelles de leurs enfants puisent dans leurs dernières ressources pour lutter souvent via des associations, ils cherchent d’autres pistes, d’autres témoignages, tout cela pour ne pas perdre espoir.

137 enfants disparus à ce jour selon le ministère

Selon le ministère de l’Intérieur à ce jour les enfants disparus sont au nombre de 137. Garder en mémoire les visages d’enfants est essentiel pour ne pas les oublier, il faut être attentifs à tout, chacun peut un jour aider à retrouver un enfant disparu.