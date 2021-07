Escape Game à Montpellier : voici les meilleures adresses pour vous amuser !

Le concept de l’Escape Game connaît un franc succès que ce soit à Montpellier, à Paris ou encore à Lyon, et même à Mulhouse. Vous devez donc trouver quelques adresses sympathiques afin de vous amuser avec vos collègues, mais également vos amis, et même votre famille. Certaines énigmes sont proposées pour les plus jeunes, cela permet de divertir tout le monde.

Le Top 3 des adresses à Montpellier pour un Escape Game

Contrairement aux idées reçues, vous ne devez pas vous rendre dans la capitale française pour vous amuser avec vos amis, car les établissements dédiés à l’Escape Game sont présents dans toute la France. Certains passionnés n’hésitent pas à parcourir de nombreux kilomètres pour tester les énigmes qui sont parfois renommées. Elles sont le fruit de l’imaginaire des GameMasters et ils peuvent être très créatifs.

À Montpellier, vous avez The Grand Asylum, qui rassemble de nombreux avis positifs, et la note globale devrait clairement vous combler. Pour une séance avec des amis, optez pour The Great Escape Game, il est également bien noté et vous aurez un concept très immersif. Rue du Bras de Fer, l’établissement Skryptic Escape Game à Montpellier vous tend les bras, vous pourrez enfin vous amuser.

Avec Google, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des adresses, car les établissements sont nombreux. L’un d’entre eux est même proposé à Palavas les Flots, vous pourrez alors vous divertir pendant vos vacances. C’est souvent une activité à partager, mais sachez que ces Escapes Games sont ouverts dès deux participants.

Quel est le concept de l’Escape Game ?

À Montpellier, les établissements vous proposent des énigmes précises qui peuvent être changées au fil des mois. Plusieurs scénarios sont dévoilés en fonction du nombre de participants, des profils ou encore des thèmes. Vous avez la possibilité de vous inscrire plusieurs fois, il suffira de régler le montant de la facture. Dans la plupart des cas, une trentaine d’euros par personne est demandée pour être transporté dans une salle. L’Escape Game est simple, vous avez une heure pour résoudre l’énigme.

Si vous n’arrivez pas à trouver la solution, la porte reste fermée et vous avez fermé. Le GameMaster viendra alors vous chercher et vous pourrez vous inscrire une prochaine fois pour participer à nouveau. Certains adeptes n’hésitent pas à noter toutes les énigmes pour qu’ils puissent s’améliorer sur le long terme. Pour des personnes, ce n’est pas seulement un divertissement, mais une réelle passion.