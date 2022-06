L’objectif ultime de tout investissement est de vendre un jour et, avec un peu de chance, de gagner de l’argent. L’or et l’argent peuvent être légèrement différents de cela, dans la mesure où ils sont généralement utilisés comme couverture ou assurance contre l’effondrement d’autres marchés.

Certains investisseurs achètent toutefois des métaux précieux dans le seul but de gagner de l’argent, et compte tenu des gains qui peuvent être réalisés, il est facile d’en comprendre l’attrait. Mais si les profits sont le but ultime, vendre au bon moment est le facteur le plus important. De nombreux investisseurs nous demandent donc si c’est le bon moment pour vendre de l’or. Nous examinons ci-dessous ce qui constitue un bon moment pour un rachat d’or et ce qu’il faut rechercher dans les tendances générales des prix.

Le meilleur moment pour vendre de l’or ?

Le meilleur moment pour vendre votre or dépend de deux facteurs : la nécessité et le prix de l’or.

Si vous avez gardé un investissement en or pendant plusieurs années, le moment peut venir où vous devez en libérer la valeur. Un changement de situation, comme l’achat d’une maison, des vacances de rêve ou la retraite, peut vous inciter à vendre. Bien que l’or ait une valeur intrinsèque qui a persisté tout au long de l’histoire de l’humanité, sa valeur n’est finalement réalisée que lorsque vous le vendez. Acheter une maison avec quelques lingots d’or n’est pas envisageable dans le système actuel de monnaie fiduciaire.

La deuxième influence est le moment où le prix est correct. Le vieil adage « acheter bas – vendre haut » est aussi vrai pour l’or que pour les autres marchés. Le problème avec l’or est qu’il est difficile de prévoir les hausses et les baisses. Un regard sur le prix de l’or au cours des 20 dernières années met en évidence la tendance générale à la hausse.

L’or reste proche de son plus haut niveau historique, même s’il a légèrement reculé par rapport au record établi en 2020. Pour ceux qui cherchent à vendre à une valeur élevée, c’est encore le bon moment pour vendre de l’or, sans avoir l’impression d’avoir perdu en vendant à son plus haut sommet.

Ceux qui pensent que l’or va continuer à monter peuvent choisir d’attendre un prix plus élevé. Cependant, il est recommandé toujours de vendre au moment le plus opportun pour vous.

Est-ce le bon moment pour qu’on vous rachète votre or ?

Personne ne peut être sûr de l’évolution du prix de l’or. Le prix fluctue régulièrement en fonction des conditions économiques et de la demande des investisseurs.

En tant qu’investissement à long terme, il ne faut pas oublier que les fluctuations du prix de l’or peuvent s’équilibrer au fil des semaines. C’est généralement en attendant des mois ou des années que l’on peut obtenir de réels retours sur ses investissements initiaux. Même le krach financier a vu le prix augmenter régulièrement sur une période de deux ans, plutôt qu’une réaction instinctive.

La pandémie a vu l’or atteindre son record sur une période de six mois et, malgré un repli, il est resté élevé. Les craintes d’inflation et les retombées économiques de la réponse des banques centrales sont devenues les principaux moteurs du prix de l’or, et les prévisions suggèrent qu’il pourrait encore augmenter.

La vérité est que le risque réside dans l’investisseur individuel. Comme pour tout investissement, le timing est essentiel. L’observation est le moyen de perfectionner votre timing lorsqu’il s’agit de vendre de l’or. Une combinaison de lecture des nouvelles et de vérification occasionnelle des prix du marché devrait suffire à vous aider à réaliser des gains sur votre investissement initial.