Un examen annulé à l’Université de Toulouse aurait pu engendrer un vent de panique, mais les étudiants ont été admis d’office.

L’histoire de ces candidats à l’Université de Toulouse devrait faire rêver tous les étudiants, les lycéens et les collégiens qui vont passer leur examen comme le BAC, le BTS ou encore le brevet des collèges. En effet, 3000 étudiants étaient attendus pour réfléchir sur un sujet d’anglais, mais un problème de taille a conduit les organisateurs à procéder à l’annulation. Entre réjouissance, colère et vent de panique, les étudiants n’ont pas su sur quel pied danser pendant quelques instants, car cet examen était l’un des plus importants de l’année.

L’annulation d’un examen dans une université de Toulouse

L’examen aurait été annulé dans cette université de Toulouse à cause, semble-t-il d’un problème lié à une organisation, car il n’a jamais été possible de remplacer le lieu malgré les tentatives. Le conseil d’administration doit donc se pencher sur cet important problème, car cela a engendré des mécontentements et le déplacement de près de 50 promotions d’étudiants. L’établissement a décidé de donner l’examen à tout le monde avec un 10/20 et si cela a réjoui ceux qui n’avaient pas la moyenne au cours de l’année, d’autres qui avaient des notes beaucoup plus hautes ont été outrés par cette décision.

Les étudiants à Toulouse sont en colère après l’examen annulé

Dans cette université de Toulouse, l’annulation de l’examen a laissé des traces notamment dans l’esprit des étudiants qui ne décolèrent pas selon une information de la Dépêche du Midi. Certains se retrouvent avec une moyenne plus basse, d’autres ont fait de la route inutilement et des étudiants ont dépensé de l’argent pour se rendre sur les lieux et cet argent a été dépensé de manière inutile. Pour rappel, un examen dans une université de Toulouse avait aussi été annulé en 2013 à cause d’une petite commission. Les étudiants avaient été contraints de repasser l’examen pour un incident urinaire.