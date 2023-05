Des experts en médicaments ont décidé de dire toute la vérité sur ces comprimés et ces pilules qui envahissent le quotidien de nombreux patients.

Quatre auteurs professeur de médecine ont fait appel à 32 experts pour écrire un livre-vérité, ils lancent aujourd’hui une campagne médiatique qui risque de gêner et de déranger un bon nombre de personnes. Cet ouvrage a l’intention de révéler « la vérité sur vos médicaments » selon Odile Jacobs. Tous ceux qui ne croient plus en la médecine, qui ont des doutes sur le réel bienfait des génériques, les personnes qui ont par le passé eu à se plaindre de certaines molécules vont pouvoir avec ces six cents pages trouver éventuellement des réponses à toutes leurs interrogations. En 2015, et depuis quelques années, on voit dans les Unes des informations des scandales, des noms de médicaments retirés de la vente sous différents prétextes ou bien condamnés pour avoir entraîné la mort avec des effets secondaires.

Une vérité pas toujours bonne à énoncer pour les médicaments

Faut-il avoir peur de la médecine actuelle ? Peut-on avoir confiance aux prescriptions de nos médecins traitants ? Les vaccins ont-ils un effet protecteur sur les maladies contagieuses ? La grippe a été foudroyante en 2015, est-ce le fait que le vaccin a été moins performant ? Dans tous les cas, de nombreuses personnes sont décédées de la grippe. Les auteurs de ce livre ne prétendent pas réinventer la médecine, mais ils se sont voulus sincères, assurer une transparence sur l’information, ils ont réactualisé la connaissance sur les médicaments. Par conséquent, chaque auteur de ce livre a pris le soin de déclarer ses liens avec les laboratoires.

Un livre sur les médicaments avec des recettes pour une fondation

Dans ce livre, il y a des vérités des contre-vérités, il n’est pas un dictionnaire de vos médicaments, celui que vous prenez ne figurera peut-être pas dans les pages. Dans ce livre, des personnes de confiance se sont réunies pour essayer d’établir un ouvrage pour mieux comprendre et analyser la situation. Il y a la grande question qui demeure : prenons-nous trop de médicaments ? Les auteurs décrivent les calculs de l’industrie pharmaceutique, les bénéfices et les risques réels des molécules. Tous les droits d’auteur de ce livre-vérité seront reversés à la Fondation pour la recherche médicale.