La Française des jeux, suite aux attentats dramatiques du vendredi 13 dans la capitale, se pose la question de savoir si le super tirage du vendredi 13 va survivre à toutes ces atrocités ou bien être tout simplement supprimé en respect pour toutes les victimes, cette réflexion est une répercussion directe des attaques terroristes qui ont frappé le pays lors d’un jour estimé de chance.

Les attentats de la capitale qui ont coûté la vie à plus de 130 personnes et causé des centaines de blessés ont fait réfléchir la Française des jeux sur le sort du jackpot du vendredi 13, normalement jugé comme étant porte-bonheur. Il s’est avéré qu’au mois de novembre, le chiffre 13 a été celui du drame et des pleurs, de nombreuses victimes sont tombées sous les balles des terroristes assassins. L’avenir de cette soirée de tirage est peut-être remise en question pour le prochain vendredi 13.

La Française des Jeux prendra une décision après avoir interrogé les joueurs

Des faits qui ont été révélés dans « Le Parisien » ce lundi 30 novembre. Cette entreprise est en partie détenue par l’état à 72%, la Française des jeux va lancer dans les prochains jours une enquête auprès des 27 millions de joueurs afin de connaitre l’opinion de tous les Français sur le devenir de cette journée particulière, selon les résultats obtenus, la Française des jeux prendra sa décision.

Le jackpot du vendredi 13 pourrait être supprimé à cause des attentats de Paris

Le prochain vendredi 13 aura lieu en 2016 et il sera le seul de l’année, selon le quotidien « Le Figaro », cette mesure ne devrait pas perdurer pour l’année 2017. La PDG de la Française des jeux a déclaré dans une interview accordée à « Paris Match » que les résultats d’opinion de tous les joueurs allaient permettre d’établir le sort du prochain vendredi 13 en 2016. Depuis de nombreuses années, la Française des jeux propose lors de ces journées jugées comme chanceuses des cagnottes très importantes.