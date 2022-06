Vous êtes collectionneur ou amateur de Funko Pop ? Découvrez dans cet article les choses à savoir sur les Pop !

Quelques faits historiques

Les Funko Pop sont l’idée de trois passionnés : Mike Becker, Rob Schwartz et Sean Wilkinson. C’est en 1998 que la société Funko est créée. La société connaît des débuts compliqués jusqu’à ce qu’en 2010, Warner Bros autorise la société de créer des figurines de DC Comics. Encore une fois, le succès n’était pas au rendez-vous. En effet, Puis, les Funko Pop se sont diversifiées pour viser un public bien plus large. Vous pouvez retrouver des Funko Pop Star Wars, Disney, Marvel, de séries comme Game of Thrones… Aujourd’hui et depuis plusieurs années, les Funko Pop connaissent un immense succès.

Les premières apparitions : un échec

Les premières Funko Pop (ou plutôt Funko Force 2.0) a avoir été créées sont Batman, Green Lantern, Joker, le Sphinx et le Pingouin. Cependant, leur commercialisation fut un échec.

Quels sont les 3 Funko Pop les plus rares ?

Produite en 48 exemplaires seulement, la figurine pop Disney Dumbo en version dorée est la Funko Pop la plus rare. En deuxième position, nous retrouvons le Batman en argent et est vendu au prix de 1 600$ ou plus. Cette Pop n’avait été offerte qu’aux employés et n’a pas été sur le marché. La pop exclusive Star Wars Shadow Trooper est très rare et par conséquent, très difficile à trouver. Elle se vend au prix de 2000$.

Une numérotation spéciale et complexe

La numérotation est une information sur la date de sortie et de la production de la funko pop. En effet, les Funko Pop ! sont numérotés par rapport à l’ordre chronologique de sortie au sein de la série à laquelle ils appartiennent. Le numéro peut aussi correspondre au numéro du moule dans lequel les Pop sont fabriquées. Par exemple dans la gamme Disney, il existe 3 numéros 1. Les Funko Pop sont juste de couleurs différentes. Il peut il y avoir des écarts dans la numérotation : soit une ligne de funko pop avec un autre design est sortie avant, soit la marque laisse de la place pour des figurines exclusives dans la série.