Galettes des Rois, pourquoi autant de différences de prix ?

L’épiphanie est une fête gourmande très appréciée des Français. Neuf personnes sur dix mangent au moins une galette à la frangipane par an. Pour une galette de quatre personnes, il faudra débourser cette année entre 16 et 30 euros. Si vous optez pour une galette de renom réalisée par un grand pâtissier, les prix s’envolent et peuvent atteindre facilement les 100 euros. Il existe d’énormes écarts de tarifs entre la grande surface, les boulangeries, les palaces.

La pénurie des matières premières

L’Europe est en effet touchée par la pénurie de matières premières depuis plusieurs mois. Cela va avoir un effet sur le prix des galettes frangipane durant ce mois de janvier. La flambée des prix du beurre, des œufs, va obligatoirement faire grimper ce dessert tant convoité.

Les galettes se mangent durant plusieurs semaines. Elles représentent environ 15% du chiffre d’affaires annuel des boulangeries et des rayons des grandes surfaces. Le beurre représente la moitié d’une galette à la frangipane. Il est passé cette année de 5000 à plus de 8000 euros la tonne. Les œufs sont passés de 10 euros les 100 cet été à plus de 14 euros.

Les Français l’adorent

Cette année la production des galettes pour l’épiphanie coûte plus cher. En grande surface, elle est vendue entre 4 et 12 euros, de 18 à plus de 30 euros en boulangerie voir bien plus si vous choisissez une galette d’un pâtissier de renom. La galette reste le produit phare pour les 35 000 boulangeries en France. Trouver la fève est aussi une tradition. Chaque boulanger redouble d’ingéniosité pour trouver la collection qui boosterait les ventes.

Certains cachent un diamant, une fève représentant 1000 euros de courses dans le magasin Lidl). Les galettes industrielles coûtent 30% moins cher qu’en boulangerie. Le beurre est souvent remplacé par de la margarine, les amandes par de l’essence amère. Et si vous prépariez votre propre galette cette année ?