Google Mon Entreprise : un outil incontournable pour votre entreprise

Tous les internautes connaissent Google en tant que puissant moteur de recherche sur internet mais tous ne savent pas que ce mastodonte offre aussi différents services permettant de développer une activité commerciale et d’accroître sa visibilité sur la toile. Cette prestation a été créée sous l’appellation de Google My Business ou Google Mon Entreprise pour les francophones. En quoi cela consiste-t-il réellement et comment en faire un outil incontournable de développement commercial ?

Qu’est-ce que Google Mon entreprise ?

Ce service mis en place par Google permet à une entreprise d’être localisée (de manière géographique) dans les résultats du moteur de recherche le plus utilisé au monde et d’apparaître ainsi sur la carte de Google Maps ainsi que sur Google +.

En réalité, Google a regroupé au sein d’un même service tous les outils pour faciliter la gestion de ses différentes interfaces que sont Google adresses, Google +, Maps, Ad Words, et Analytics et même You Tube.

Depuis un seul et même accès l’internaute qui dispose d’une entreprise, qu’elle soit de services ou de vente directe à la clientèle comme une boutique physique ou un restaurant, peut donc tenir à jour en permanence ses informations, tels qu’horaires d’ouverture, téléphone, mail etc., et d’en faire la promotion ou de répondre à des commentaires de clients.

Ce que l’on appelle SEO local joue donc un rôle primordial pour que l’entreprise sorte dans les premiers rangs lorsque l’on tape son nom sur Google et que sa géolocalisation apparaisse instantanément.

Comment en faire un outil commercial performant ?

Pour que Google Mon Entreprise apporte un maximum de prospects ou de clients directs de proximité, il convient d’optimiser au maximum sa fiche Google Mon entreprise.

Dès sa création, la fiche Google Mon entreprise doit utiliser les bons mots clés à savoir ceux que les internautes tapent en premier dans la barre de recherche pour trouver ce dont ils ont besoin comme par exemple « coiffeur plateau Montréal » ou mieux encore « coiffeur près de moi »

SI votre entreprise a bien été répertoriée, elle apparaîtra immédiatement avec toutes les informations pour la joindre : adresse, téléphone, site web, mail de contact. Et depuis Google Maps l’internaute disposera de l’itinéraire pour s’y rendre depuis le point où il se trouve.

Cette visibilité indispensable vaut toutes les publicités sur d’autres supports et surtout elle permet à de toutes petites entreprises d’être connues rapidement à moindre frais et de se construire assez vite une e-réputation grâce aux commentaires que peuvent laisser leurs clients après avoir expérimenté ses services.

Les efforts d’optimisation du profil permettront aussi d’être présent dans le Local Pack qui mentionne tous les commerces ou services à proximité du point de recherche.

Pour être bien classé, il convient aussi de créer des liens externes autrement appelés backlinks permettant que l’on parle du site internet et que d’autres sites pointent vers lui. Il s’agit là d’un travail de spécialistes du référencement qui pourront aussi conseiller sur les meilleurs moyens d’obtenir des avis clients.