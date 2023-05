Les grandes marées demandent une vigilance, car le risque d’accident est accru. Celles de l’été permettront au Mont St Michel d’offrir un spectacle.

Les grandes marées enferment le Mont St Michel

Les grandes marées sont au rendez-vous jusqu’au 16 juillet et les vacanciers qui ont pris le chemin de l’ouest doivent faire preuve d’une grande prudence. En effet, les premiers départs ont eu lieu ce week-end et les touristes commencent à s’amasser sur les côtes françaises que ce soit dans le sud ou à l’ouest du territoire. Les grandes marées sont donc dangereuses, car tous les ans, de nombreux promeneurs se retrouvent piégés puisque l’eau après s’être retirée revient brusquement sur les côtes.

Toutefois, les grandes marées de la Manche auront un réel impact positif sur le Mont St Michel qui aura ainsi l’occasion de reprendre les commandes de son milieu naturel. En effet, depuis plusieurs décennies, les alentours du Mont St Michel ne sont plus aussi spectaculaires que ceux d’antan. Les instants pour découvrir cette merveille enfermée ne sont donc pas à négliger. Avec les grandes marées, les touristes les plus chanceux ont pu assister à ce spectacle qui est sublime. Selon une précision de France 3, il fallait toutefois régler son réveil très tôt, à savoir entre 4h30 et 9h30 pour contempler cette merveille.

Un sublime spectacle et des fêtes rythmées par les grandes marées

Les grandes marées sont également synonymes de célébrations puisque le Mascaret est organisé. Pour ce 14 juillet, il faudra donc être aux côtés de Pontaubault Loisirs pour découvrir l’une de ses traditionnelles fêtes. Ce concept est assez atypique puisque les soirées prennent le nom de ce phénomène où une brusque surélévation de l’eau est provoquée selon une précision du Figaro par l’onde de la marée. En ce qui concerne les autres grandes marées, il faudra être présent entre 10h16 et 22h35 ce mardi 15 où un coefficient 106 et 104 est annoncé.