Guerre en Ukraine : avant un nouveau round de négociations, Volodymyr Zelensky souligne l’impérieuse nécessité de garanties de sécurité explicites pour Kiev – Le Monde

Les négociations pour mettre fin au conflit ukrainien se cristallisent autour d’une question centrale : comment construire une paix durable quand la confiance a volé en éclats ? Avant chaque nouveau cycle de pourparlers, Volodymyr Zelensky réaffirme avec insistance que Kiev exige des garanties de sécurité explicites, non pas comme un détail diplomatique, mais comme le fondement incontournable de tout accord. Cette posture reflète une réalité brute : après des années de conflit, l’Ukraine ne peut accepter un cessez-le-feu de façade sans mécanismes contraignants pour protéger ses frontières et son intégrité territoriale.

Élément clé Enjeu pour Kiev Enjeu pour Moscou Position occidentale Garanties de sécurité explicites Protection immédiate et vérifiable Lever des sanctions graduellement Format multilatéral envisagé Intégrité territoriale Retrait russe total prioritaire Statu quo des zones contrôlées Compromis négociable Dialogue direct Engagement direct pour crédibilité Engagement sélectif stratégique Médiation active continue Calendrier des discussions Rapidité sans compromis majeur Étalement des tractations Progressif mais résolu

Pourquoi les garanties de sécurité restent le cœur du débat

Comprendre l’obstination de Zelensky à réclamer des garanties explicites, c’est d’abord saisir l’histoire traumatisante de l’Ukraine. Depuis 2014, l’annexion de la Crimée et le conflit du Donbass ont démontré qu’un morceau de papier diplomatique sans dents peut s’effondrer en quelques heures. Quand le chef de l’État ukrainien parle de garanties, il ne s’agit pas d’une négociation rhétorique : il réclame des mécanismes concrets, vérifiables et défendables face aux agressions futures.

Les pourparlers qui se succèdent depuis des mois mettent en évidence une fracture majeure entre la vision ukrainienne et celle de Moscou. Pour Kiev, une garantie digne de ce nom implique l’engagement de puissances externes—États-Unis, Union européenne, potentiellement d’autres alliés—à défendre le pays en cas de nouvelle violation. Pour la Russie, ces mêmes garanties ressemblent à une menace permanente, une sorte d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de ses intérêts géopolitiques. Cette asymétrie rend chaque session de négociations aussi laborieuse qu’une partie d’échecs où les deux joueurs ne jouent pas sur le même plateau.

Le rôle des médiateurs internationaux

Les États-Unis, la Turquie et l’Union européenne jouent des rôles fluctuants selon les phases du conflit. À certains moments, Washington agit comme catalyseur direct ; à d’autres, Ankara propose ses installations comme terrain neutre pour les discussions. Cette multiplicité d’intervenants rend le processus plus complexe, mais aussi potentiellement plus robuste : une médiation multilatérale offre davantage de chemins pour contourner les impasses.

Cependant, la présence de négociateurs représentant des intérêts divergents crée aussi des tensions parallèles. Les délégations sont souvent composées de conseillers expérimentés, mais aussi d’idéologues aux visions irréconciliables. L’absence de terrain d’entente fondamental sur la souveraineté ukrainienne complique chaque session, transformant les pourparlers en exercices de positionnement plutôt qu’en véritables avancées.

Les différents formats de négociations et leurs limites

Depuis le début du conflit intensif en 2022, plusieurs formats ont été testés : tripartites (Ukraine-Russie-États-Unis), bilatérales, quadrilatérales avec l’Europe. Chaque format apporte ses avantages et ses contraintes. Les rencontres en Turquie, en Suisse ou en Allemagne servent tantôt de vitrine diplomatique, tantôt de véritables salles de travail où les techniciens des deux bords explorent des solutions.

L’ironie, c’est que plus les format deviennent inclusifs, plus les positions se figent. Pourquoi ? Parce que chaque participant doit ménager sa base politique chez lui. Un ministre américain ne peut pas accepter de concessions majeures sur la sécurité ukrainienne sans risquer une tempête au Congrès. De même, un négociateur russe ne peut revenir à Moscou les mains vides sans paraître faible. Ces contraintes intérieures deviennent des murs invisibles autour de la table.

Quand les négociations stagnent : analyse des freins récurrents

Trois obstacles majeurs reviennent systématiquement bloquer les progrès : d’abord, le désaccord radical sur le statut de la Crimée et du Donbass. L’Ukraine exige le retrait complet russe ; la Russie considère ces territoires comme acquis. Ensuite, la question des réparations et des crimes de guerre : Kiev réclame justice et indemnisation ; Moscou refuse catégoriquement, voyant cela comme une escalade. Enfin, le calendrier d’application des garanties : doivent-elles être instantanées ou progressives ?

Ces trois enjeux ne sont pas des détails administratifs. Ils crystallisent les intérêts fondamentaux de chaque camp. Ils expliquent pourquoi, même après des années de discussions, on se retrouve à zéro chaque fois qu’un nouveau négociateur arrive à la table avec un plan supposément innovant. Les plans de paix qui circulent régulièrement dans les médias tombent souvent dans le même piège : ils ignorent l’une ou l’autre de ces exigences non-négociables.

Les garanties de sécurité proposées : quels modèles ?

Plusieurs architectures ont été proposées pour répondre à la demande ukrainienne. La première est le modèle de la garantie collective, inspiré de l’OTAN ou de traités historiques. Les puissances signataires s’engagent militairement à défendre l’Ukraine en cas d’attaque. C’est séduisant sur le papier, mais cela implique une volonté politique que les États-Unis et l’Europe hésite encore à formaliser de manière irrévocable.

La seconde approche repose sur des garanties graduées : une première phase de maintien du statut quo, contrôlée par des observateurs internationaux, puis une application progressive des protections. Cette formule permet de temporiser et de tester la bonne volonté des deux parties. Mais elle frustre l’Ukraine, qui voit cela comme un délai trop long et un risque résiduel inacceptable.

Une troisième voie émerge dans certaines propositions : les garanties non-militaires mais robustes, combinant sanctions régulières en cas de violation, aide économique substantielle, et isolement diplomatique. C’est moins impressionnant qu’un engagement militaire, mais moins escaladeur aussi. Pour certains négociateurs, c’est le seul compromis viable.

L’impasse rhétorique : comment les discours façonnent les négociations

Au-delà des documents officiels, c’est le langage qui façonne les possibilités diplomatiques. Zelensky, depuis des mois, martèle que sans garanties explicites, toute paix sera illusoire. Cette affirmation répétée n’est pas redondante ; c’est une cristallisation de sa légitimité politique auprès de son peuple. Renier cette exigence, c’est risquer de perdre tout soutien interne pour un accord.

De l’autre côté, les déclarations du Kremlin insistent sur l’impossibilité de concéder sous pression étrangère. Moscou encadre les négociations non comme des pourparlers de paix, mais comme des réajustements d’équilibre des puissances. Ce fossé dans la rhétorique crée une asymétrie psychologique qui complique toute avancée. Comment trouver un accord quand les deux parties ne racontent pas la même histoire ?

Les médias et les experts occidentaux tentent régulièrement de reframer le débat : au lieu de parler de « victoire » ou de « défaite », ils proposent des termes plus neutres comme « stabilisation » ou « normalisation ». Mais ces euphémismes ne trompent personne. Les populations ukrainienne et russe savent exactement ce qui se joue, et les négociateurs en sont conscients.

Les positions irréconciliables et les fenêtres de compromis

Malgré les obstacles, il existe des interstices où un accord pourrait se cristalliser. Par exemple, sur les garanties de sécurité pour les zones déjà contrôlées par Kiev : même la Russie n’a aucun intérêt à relancer une attaque sur le reste de l’Ukraine si les coûts deviennent prohibitifs. Les sanctions cumulées, l’isolement diplomatique, et l’aide militaire continue pourraient suffire comme dissuasion.

Une autre possibilité : découpler les garanties de sécurité du statut territorial. Autrement dit, accepter un statu quo territorial pour certains territoires (ce qui révolte l’Ukraine) mais en contrepartie octroyer des garanties de sécurité absolues pour le reste du pays. Aucune des deux parties ne sera satisfaite, mais c’est précisément le signe d’un compromis viable.

La question sous-jacente reste : combien de temps les acteurs internationaux sont-ils disposés à soutenir l’Ukraine ? Si la Russie calcule que l’Occident perdra patience après trois, cinq ou dix ans, elle a intérêt à traîner les négociations. Inversement, si Zelensky croit que le soutien américain et européen durera indéfiniment, il a peu d’incitation à concéder.

Le rôle pivot des États-Unis et de l’Europe

Washington reste le grand faiseur de paix potentiel, mais aussi le principal facteur d’imprévisibilité. Les changements d’administration américaines créent des virages diplomatiques majeurs. Une nouvelle administrations peut imposer un calendrier rapide ou, au contraire, desserrer l’étau sur Moscou. Cette volatilité american affaiblit la position de négociation de l’Ukraine, qui doit constamment adapter ses demandes à la couleur politique du moment.

L’Union européenne, elle, manque d’unité. Certains États membres prônent une attitude ferme envers Moscou ; d’autres, notamment la Hongrie, cherchent à ménager une forme de dialogue avec le Kremlin. Cette fragmentation européenne devient un atout pour la Russie, qui peut jouer les divisions du bloc occidental.

Pourtant, malgré ces divisions, l’Europe et les États-Unis ont globalement intérêt à une conclusion du conflit. Pas n’importe laquelle, certes, mais une qui permette à l’Ukraine de respirer et à la Russie de sortir honorablement de l’impasse. Marco Rubio à la conférence de Munich a d’ailleurs insisté sur le renforcement de la coopération transatlantique, signalant que la diplomatie reste un outil privilégié de Washington.

Les garanties de sécurité explicites : ce que réclame réellement Zelensky

Entrons dans le concret. Quand Zelensky exige des « garanties explicites », il pense d’abord à trois éléments : des traités écrits avec engagement militaire, des mécanismes de surveillance permanente pour détecter les violations russes, et des procédures de riposte automatique. En clair, pas de diplomatie molle ni de « on verra bien », mais des engagements à cristal liquide qui lient les mains des futurs gouvernements.

Ce niveau de précision reflète une méfiance profonde envers les promesses non écrites. L’Ukraine a appris à ses dépens que les « accords de confiance » valent moins qu’une feuille de papier. Zelensky veut des garanties qui lient non seulement le présent, mais aussi l’avenir, qu’un changement de gouvernement aux États-Unis ou en Europe ne puisse pas déchirer d’un trait de plume.

Une question légitime émerge : est-ce réaliste ? Aucune puissance ne veut se lier indéfiniment sans clauses de sortie. Les garanties absolues n’existent pas en droit international. Mais il est possible de créer des structures où la sortie est coûteuse, où la violation appelle une réaction prévisible et décente. C’est ce que Zelensky tente de négocier : non une paix parfaite, mais une architecture suffisamment robuste pour dissuader l’agression.

Les détails techniques des garanties proposées

Dans les documents de négociation qui filtrent occasionnellement, on retrouve plusieurs dispositions techniques. Par exemple, l’établissement d’une commission de surveillance internationale basée sur le territoire ukrainien, avec inspecteurs permanents. Ou encore, la mise en place d’un mécanisme de consultation rapide (48 heures) si une violation est détectée, suivi d’une escalade graduée de sanctions ou de ripostes militaires.

Un autre élément crucial : la définition précise de ce qui constitue une violation. Est-ce une accumulation militaire près de la frontière ? Un déploiement de troupes supplémentaires ? Des cyber-attaques ? Ces nuances paraissent techniques, mais elles dessinent les contours de ce qui déclenchera une réaction internationale. L’absence de clarté crée des zones grises où Moscou peut agir en affirmant rester techniquement dans les clous.

Enfin, la question des sanctions régulières de compliance est centrale. Si la Russie viole un accord, les sanctions qui s’activent automatiquement ne sont pas négociées au cas par cas, mais prédéfinies. Cela enlève le chantage émotionnel et la négociation permanente qui caractérisent les crises actuelles.

Les défis internes de chaque négociateur

Chaque représentant autour de la table porte des contraintes politiques invisibles. Zelensky doit convaincre sa population que tout accord ne sacrifie pas l’intégrité nationale. Les partis nationalistes ukrainiens poussent pour une ligne dure ; les technocrates pour un pragmatisme donnerait des fruits rapides. Naviguer cette tension l’oblige à constamment relancer ses demandes de garanties explicites, même quand il sait que le compromis nécessitera des concessions.

Du côté russe, Poutine affronte des contraintes opposées. Accepter des garanties de sécurité pour l’Ukraine ressemblerait à une capitulation pour la base nationaliste russe. Mais continuer le conflit indéfiniment épuise l’économie et isolent le pays. Cette tension interne russe est la vraie fissure sur laquelle un accord pourrait se construire.

Les médiateurs américains et européens, eux, doivent équilibrer soutien à l’Ukraine et prudence face à une escalade nucléaire. C’est une danse complexe où montrer trop de force pousse Moscou vers l’intransigeance, tandis que montrer trop de flexibilité énerve Kiev et affaiblit la légitimité de l’Occident.

Les pressions internes en Ukraine

L’opinion publique ukrainienne s’est graduellement adaptée à l’idée que la victoire totale est impossible. Mais cela ne signifie pas accepter n’importe quel accord. Les sondages montrent un soutien majoritaire à poursuivre la guerre si les garanties ne sont pas satisfaisantes, mais aussi une fatigue croissante face aux pertes humaines et économiques. Zelensky doit naviguer ce paradoxe : négocier à partir d’une position d’apparente force tout en sachant que la prolongation du conflit ronge les fondations de l’État.

Les sacrifices militaires ukrainiens sont énormes. Chaque session de négociations qui s’éternise sans aboutir crée une frustration chez les combattants et dans la population civile. Cette impatience devient un moteur paradoxal pour Zelensky : il doit conclure rapidement, mais sans vendre l’âme du pays.

Les scenarios possibles d’ici aux prochains mois

L’évolution des négociations dépendra largement de trois variables : l’engagement américain (qui fluctue avec les élections et les priorités de Washington), la situation sur le terrain militaire (qui détermine le rapport de force perçu), et l’épuisement économique des deux belligérants. Examinons quelques trajectoires possibles.

Un premier scénario serait une accélération rapide des pourparlers aboutissant à un accord-cadre en quelques mois. Cela impliquerait que les deux parties trouvent un terrain d’entente sur les garanties, acceptent un statu quo territorial, et s’engagent dans un processus long de normalisation. Les garanties seraient moins robustes que ne le réclame Zelensky, mais suffisamment précises pour rassurer.

Un second scénario, plus probable selon plusieurs observateurs, est une stagnation prolongée ponctuée de pics de tensions militaires. Les négociations continueraient, mais sans avancées majeures. Les deux camps gagneraient du temps pour renforcer leurs positions, tandis que la communauté internationale s’habituerait à un état de « ni paix, ni guerre ». C’est le plus coûteux pour l’Ukraine, mais aussi le plus facile à vendre politiquement aux deux gouvernements.

Un troisième scénario, moins probable mais possible, serait une rupture complète des négociations suivie d’une escalade majeure. Cela se produirait si l’une des parties calcule que le rapport de force militaire a basculé en sa faveur. C’est le scénario le plus dangereux, notamment pour les civils ukrainiens.

Préparation des négociations à venir

Avant chaque nouveau round de discusssions, les délégations travaillent en arrière-scène pour affiner leurs positions. Des chercheurs étudient les précédents diplomatiques, des juristes rédigent les formulations précises, des militaires évaluent les seuils de tolérance. Ces préparations invisibles déterminent souvent le succès ou l’échec des pourparlers visibles.

Zelensky fait régulièrement le tour des capitales occidentales pour renforcer l’engagement des alliés. Chaque visite est une occasion de rappeler que les garanties explicites de sécurité ne sont pas un caprice, mais une nécessité existentielle. Ces déplacements servent aussi de signaux aux autres négociateurs : l’Ukraine ne renoncera pas sur ses exigences fondamentales.

De son côté, Moscou prépare ses positions de manière plus discrète, mais tout aussi minutieuse. Les consultants du Kremlin étudient les failles potentielles dans la cohésion occidentale, les coûts que la Russie peut absorber, et les offres sacrificielles qu’elle peut concéder pour paraître raisonnable.

L’importance symbolique des garanties pour l’après-guerre

Au-delà de la sécurité militaire immédiate, les garanties explicites revêtent une importance symbolique énorme pour l’Ukraine. Elles signifieraient que le monde reconnaît le droit inaliénable de l’Ukraine à exister en tant qu’État souverain, et que ceux qui tentent de violer ce droit subiront des conséquences. C’est une affirmation morale autant qu’une arrangement pratique.

Pour une population traumatisée par les guerres successives et les tentatives de russification forcée, ce symbole compte énormément. Les garanties seraient le certificat international que le cauchemar ne se répétera pas. Elles représentent la transition entre la lutte pour la survie et la reconstruction vers un futur normal.

Cela explique pourquoi Zelensky insiste avec tant d’obstination. Il ne négocie pas seulement pour du papier diplomatique ; il lutte pour le droit fondamental de son peuple à la sécurité et à l’autodétermination. Sans ces garanties, même une paix technique serait vécue comme une capitulation temporaire.

Les regards portés par la communauté internationale

Comment les puissances internationales voient-elles les négociations en cours ? L’Union européenne, globalement, soutient les demandes ukrainiennes de garanties de sécurité, mais hésite sur les modalités et les engagements concrets. Les Européens acceptent une implication diplomatique et économique, mais sont réticents à un engagement militaire automatique qui pourrait les entraîner dans une escalade nucléaire.

Les Nations unies, théoriquement neutres, jouent un rôle limité. Le Conseil de sécurité est bloqué par la Russie, qui peut opposer son veto à toute résolution contraignante. Cette paralysie de l’ONU souligne pourquoi les garanties bilatérales et régionales sont devenues indispensables. La structure internationale de l’après-Guerre froide s’est révélée inadéquate pour gérer ce conflit.

Les pays non-alignés, de l’Inde à la Turquie, conservent une position d’équilibre. Ils soutiennent le droit international et la souveraineté des États, mais ne veulent pas s’aliéner la Russie. Cette neutralité officieuse les rend utiles comme médiateurs, mais aussi impuissants à imposer des solutions.

Les alliances qui se nouent et se dénouent

Les négociations ont un effet secondaire intéressant : elles remodèlent les alliances géopolitiques. La Suède et la Finlande, autrefois hors-cadre, se retrouvent dans le giron occidental, renforçant les garanties de sécurité de la région. La Pologne devient un hub diplomatique crucial, offrant territoire et expertise pour les négociations. L’Ukraine devient ainsi indirectement un catalyseur de réalignement stratégique en Europe.

Ces mouvements tectoniques dans les alliances créent à la fois des opportunités et des risques. Une meilleure coordination occidentale renforce la capacité à imposer des conditions à la Russie. Mais elle risque aussi de transformer les négociations en un affrontement de blocs plutôt qu’en un dialogue pragmatique.

Les précédents historiques et leurs enseignements

Avant de conclure, il est éducatif de regarder les précédents. La partage de la Corée en 1953, malgré l’armistice, n’a jamais abouti à une paix formelle. Les garanties de sécurité dépendent largement de la présence militaire américaine. Soixante-dix ans après, la division persiste. Cet exemple montre les limites : les garanties sans transformation politique interne restent precaires.

Le cas de la Bosnie-Herzégovine est instructif aussi. Les accords de Dayton de 1995 ont établi un système complexe de garanties et de supervision internationale. Trente ans après, le pays reste fragmenté et la présence internationale indispensable. Les garanties, même robustes, ne suffisent pas à construire la paix ; elles la stabilisent seulement.

Ces précédents suggèrent que Zelensky doit penser au-delà de l’accord de paix initial. Les garanties de sécurité explicites ne sont qu’un début. Il faudra, après la cessation des hostilités, construire des institutions communes, promouvoir les échanges économiques, et graduellement édifier la confiance. C’est un travail de décennies, pas de années.

Vers une architecture de paix durable

Réfléchir à ce qui pourrait suivre un accord de paix revient à imaginer l’Ukraine de demain. Les garanties de sécurité explicites en sont un pilier fondamental, mais pas le seul. La reconstruction économique, l’adhésion à l’Union européenne et l’OTAN (ou un équivalent), et la réconciliation interne seront tout aussi essentiels. Le redéploiement des ressources vers la reconstruction plutôt que vers l’armement deviendra possible une fois les garanties en place.

Zelensky comprend cela. Ses discours de négociateur sont toujours doublés de visions pour l’après-guerre : une Ukraine moderne, prospère, intégrée à l’Occident. Les garanties de sécurité explicites ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour rendre ce futur possible.

La question qui reste ouverte : aura-t-on la patience et la volonté politique de construire cette architecture ? L’histoire suggère que non. Mais l’Ukraine n’a pas le luxe de l’pessimisme. Elle continue de négocier, de réclamer, de rappeler au monde que sans garanties explicites de sécurité, toute paix sera qu’une trêve provisoire avant la prochaine crise.

L’implication des partenaires financiers

Une dimension souvent négligée des négociations concerne les partenaires financiers. Les banques multilatérales, le FMI et la Banque mondiale auront un rôle crucial à jouer dans la reconstruction. Ces institutions peuvent conditionner leur aide à des critères de bonne gouvernance et de respect des droits de l’homme, devenant ainsi des garants indirects de la paix et de la stabilité.

Les plans de reconstruction déjà en cours de préparation par le gouvernement ukrainien et ses alliés occidentaux montrent une confiance partiellement fondée que la paix viendra, et que les fonds pour rebâtir seront disponibles. Mais ces plans dépendent effectivement de la signature d’un accord, ce qui crée une pression supplémentaire sur les négociateurs pour conclure.

La Banque européenne de reconstruction et développement, basée à Londres, prépare déjà les cahiers des charges pour les projets de reconstruction majeurs. Ces préparations, bien que prudentes et officiellement « sous réserve d’un accord de paix », signalent qu’une certaine confiance existe dans la capacité à conclure rapidement.

Les appuis financiers comme levier diplomatique

Les promesses de financement peuvent devenir des leviers diplomatiques importants. Si les États-Unis ou l’Europe promettent un plan Marshall ukrainien conditionné à un accord de paix, cela augmente la pression sur les deux négociateurs pour conclure. Zelensky peut brandir ces promesses pour dire : « Voyez, le monde attend votre approbation pour investir massivement chez nous. »

De l’autre côté, la Russie sait que tout accord de paix lui ouvrira graduellement un retour au marché international. Les sanctions actuelles lui coûtent des dizaines de milliards annuellement. La levée progressive de ces sanctions, liée à une compliance avec l’accord de paix, pourrait devenir un incitant suffisant pour la déterminer à conclure. L’argent ne résout pas les conflits, mais il peut faciliter les sorties honorables.

Les pièges à éviter dans les accords de paix

L’histoire récente a produit plusieurs exemples d’accords de paix qui se sont révélés insuffisants ou contreproductifs. L’accord d’Abraham, signé entre Israël et certains États arabes, n’a pas résolu le conflit israélo-palestinien. L’accord de Minsk II sur l’Ukraine n’a pas arrêté le conflit, juste gelé temporairement la situation. Ces exemples montrent que les accords doivent inclure des mécanismes d’application robustes et une volonté politique durable pour réussir.

Zelensky doit s’assurer que tout accord contient des échappatoires claires définissant ce qui constitue une violation, et des réponses prévisibles et proportionnées. Autrement, l’accord deviendra rapidement du théâtre diplomatique sans substance réelle, et les tensions resurgiront tôt ou tard.

Les pièges incluent aussi les accords trop vagues, qui permettent à chaque partie d’interpréter les termes à son avantage. Ou les accords sans mécanisme de suivi crédible. Ou encore les garanties sans traduction en dispositions légales et militaires concrètes. Chacune de ces failles a transformé des espoirs de paix en déceptions successives.

L’enjeu pour le reste du monde

Les négociations ukrainiennes n’intéressent pas qu’Kiev et Moscou. Elles fascinent ou inquiètent une douzaine d’autres puissances qui y voient des précédents pour leurs propres conflits. Comment la communauté internationale gère cette crise déterminera comment elle réagira aux futurs conflits entre puissances régionales et agresseurs.

Si l’Ukraine obtient des garanties de sécurité explicites et robustes, cela enverrait un signal aux pays vulnérables : la communauté internationale peut vous protéger. Si elle échoue, c’est l’inverse : chacun pour soi. L’enjeu dépasse largement les frontières ukrainiennes. Il touche à la question de si un droit international fonctionnel peut émerger de cette époque d’instabilité géopolitique.

De plus, la capacité de l’Occident à maintenir son unité autour de l’Ukraine teste aussi la cohésion de ce bloc. Une fissure majeure dans le soutien occidental affaiblirait tous les efforts pour obtenir des garanties. C’est pourquoi les visites diplomatiques de Zelensky en Europe et aux États-Unis sont cruciales : elles visent à souder cette unité.

Les regards des puissances asiatiques

La Chine observe attentivement ces négociations, en particulier comment les garanties de sécurité sont structurées. Xi Jinping surveille ce précédent pour sa propre calcul vis-à-vis de Taiwan. Une Ukraine bien garantie pourrait inspirer Taipei à résister davantage aux pressions de Pékin. Inversement, une Ukraine abandonnée enverrait un message alarmant. Cette audience asiatique ajoute une couche supplémentaire d’enjeux aux négociations.

L’Inde, puissance montante mais aussi partenaire stratégique de la Russie, cherche à préserver la stabilité régionale tout en maintenant ses liens avec Moscou. Elle soutient vaguement le droit international mais hésite à s’engager clairement. Cette ambiguïté indienne reflète la difficulté pour les puissances non-alignées de prendre parti dans un conflit où tous les camps réclament l’universalité de leurs principes.

La route vers des garanties de sécurité explicites

Pour conclure ce tour d’horizon, revenons à la question centrale : comment Zelensky peut-il obtenir les garanties explicites qu’il réclame ? La réponse est complexe mais pas impossible. Elle passe par trois étapes.

D’abord, consolider l’unité occidentale autour d’un engagement ferme envers l’Ukraine. Cela signifie des déclarations publiques claires des chefs d’État américains et européens affirmant que l’Ukraine ne sera pas abandonnée, et que les garanties seront respectées. Ces déclarations doivent être répétées, cristallisées en traités écrits, et translater en dispositions militaires concrètes.

Deuxièmement, trouver les formulations diplomatiques qui permettent à la Russie de sauver la face. Cela implique de présenter les garanties non comme une victoire de l’Occident, mais comme une normalisation dans les relations internationales. Un accord qui reconnaît les intérêts russes légitimes (sans revenir sur l’indépendance ukrainienne) pourrait suffire à permettre un retrait russe honnête.

Troisièmement, établir les mécanismes de vérification et de réponse qui rendent crédibles les garanties. Ces mécanismes doivent être assez robustes pour dissuader, mais aussi assez flexibles pour éviter les faux pas qui déclencheraient une nouvelle crise. C’est l’équilibre le plus difficile à atteindre, mais aussi le plus important.

Si ces trois éléments s’alignent—unité occidentale, face-saving pour la Russie, mécanismes de vérification efficaces—alors les garanties explicites de sécurité que réclame Zelensky pourraient devenir réalité. Ce ne serait pas une paix parfaite, mais une paix viable. Et dans le monde tel qu’il est, c’est souvent le mieux qu’on puisse espérer.

Quels types de garanties de sécurité exige exactement Zelensky ?

Zelensky réclame des garanties explicites incluant des traités formels d’engagement militaire, des mécanismes de surveillance permanente, et des procédures de riposte automatique en cas de violation. Il souhaite que ces engagements lient non seulement les gouvernements actuels, mais aussi les futurs, rendant la sortie de ces engagements coûteuse et difficile.

Pourquoi la Russie refuse-t-elle les garanties proposées ?

Pour Moscou, les garanties de sécurité occidentales ressemblent à une encerclement permanent et à une menace existentielle. La Russie considère ces garanties comme des ingérences dans sa sphère d’influence légitime. De plus, accepter de telles garanties affaiblirait la position de Poutine auprès de la base nationaliste russe.

Les États-Unis peuvent-ils fournir seuls les garanties demandées ?

Les États-Unis jouent un rôle majeur, mais la participation de l’Union européenne, et potentiellement d’autres alliés, renforce la crédibilité des garanties. Une garantie américaine seule serait vulnérable aux changements d’administration et aux fluctuations de la politique intérieure américaine. Une approche multilatérale offre une plus grande durabilité.

Combien de temps ces négociations vont-elles durer ?

Il est impossible de prédire avec certitude. Les précédents historiques montrent que les négociations de paix complexes peuvent durer mois ou années. Cependant, la fatigue croissante des deux parties et l’épuisement économique créent une pression pour conclure rapidement. Un accord pourrait émerger dans les prochains trimestres si les conditions politiques s’alignent.

Comment les garanties de sécurité affecteront-elles l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ?

Les garanties proposées pourraient servir de pont temporaire vers une adhésion à l’OTAN, ou constituer une alternative durable si l’adhésion immédiate est impossible. Certains plans en discussion suggèrent que les garanties explicites et robustes suffiraient à rassurer l’Ukraine sans une adhésion immédiate à l’OTAN, bien que l’aspiration future reste probable.

Autres articles qui pourraient vous intéresser