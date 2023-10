Hannibal saison 2 : le Dr Lecter se venge sur Mason Verger

Hannibal se dévoilera bientôt puisque la fin de la saison 2 approche. Dans cet épisode 12, Mason Verger a été défiguré.

[Attention Spoilers] Les internautes qui connaissent l’histoire d’Hannibal Lecter savaient que le personnage de Mason Verger serait défiguré et la série a parfaitement reproduit cette intrigue. Dans cet épisode, les téléspectateurs ont pu voir le véritable jeu de Will Graham.

Lors d’une discussion avec Jack Crawford, il révèle que le Dr Lecter n’a avoué aucun des meurtres et qu’il n’y a pas de preuves favorisant son arrestation. Toutefois, l’agent Crawford se retrouve dans une situation complexe, car il aura des difficultés à cacher le meurtre réalisé par Will Graham. Ce dernier décide donc de faire appel au psychiatre du Dr Lecter.

Ne pas sous-estimer l’intelligence d’Hannibal

Dans cet épisode 12 de la saison 2, elle révèle qu’il faut tendre un piège à Hannibal en jouant son propre jeu. Will Graham décide donc à le pousser à tuer Mason Verger. Ce dernier prend toutefois les devants et il réussit à capturer le Dr Lecter. Il est pendu à proximité des porcs, mais Will Graham le détache et Hannibal se venge.

Ce dernier s’enfuit avec Mason Verger alors que Will est inconscient. Lors de son réveil, il constate que l’homme embauché par l’éleveur a été mangé par les porcs. Pendant ce temps, Hannibal a drogué Mason comme ce fut le cas dans le film avec Anthony Hopkins.

Mason Verger drogué se défigure

L’éleveur n’arrive plus à discerner le vrai du faux et Hannibal lui demande de lui faire une démonstration concernant le prélèvement de la graisse. Toutefois, il ne doit pas effectuer cela sur un porc, mais sur sa propre personne. Il défigure donc indirectement Mason Verger qui mange même son nez. Will Graham est témoin de la scène et il pousse Hannibal à le tuer. Ce dernier décide de lui briser le cou sans mettre un terme à sa vie. Jack Crawford se dirige par la suite chez Mason pour tenter d’obtenir ses confessions.

Ce dernier ne donne pas la version souhaitée et précise qu’il a été dévoré par les porcs et sauvé par sa sœur. Cette dernière est désormais libre puisque son frère est défiguré et il ne pourra plus se montrer en public. Elle décide donc de prendre soin de lui et le bonheur envahit son visage. La semaine prochaine Hannibal se révèlera et la bataille avec Jack Crawford aura lieu.

Qui arrête Hannibal Lecter dans la série ?

La traque d’Hannibal Lecter, ce personnage énigmatique et diaboliquement intelligent, constitue le cœur palpitant de la série éponyme.

L’arrestation d’Hannibal ne résulte pas de l’acte d’un seul agent. C’est l’œuvre de circonstances et de multiples individus complexes. Notamment, Will Graham, avec sa psyché torturée, occupe une place centrale dans cette quête de justice. Sa profonde empathie pour la noirceur humaine forge une connexion unique, quasi symbiotique, avec Lecter.

Leur duel intellectuel, tel un chat et une souris, s’avère être un délice visuel et intellectuel. Il nous pousse à explorer les tréfonds de la psychologie humaine. L’emprisonnement de Lecter découle d’une danse de mort, rythmée par des duels d’esprits et des révélations inattendues. Le Dr. Alana Bloom, grâce à son expertise en psychopathologie, joue un rôle non négligeable dans cette conclusion. Ses interventions, quoique discrètes, sont d’une importance capitale.

Cette série transcende la simple capture d’un criminel. Elle plonge dans les profondeurs de la perversion humaine, tout en mettant en lumière la ténacité des justiciers. La défaite d’Hannibal n’est pas le triomphe d’un seul, mais un exploit collectif qui souligne la résilience humaine face au mal.