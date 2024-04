Un nouveau carburant beaucoup plus abordable arrive dans votre station service

Le Superéthanol E85 : une évolution attendue

Le Superéthanol E85 n’est pas un nouveau venu sur le marché des carburants en France. Utilisé dans de nombreux véhicules flex-fuel, ce biocarburant se compose habituellement de 85% d’éthanol issu de la biomasse et de 15% d’essence fossile. Toutefois, la nouveauté réside dans l’élimination de cette dernière composante. Nicolas Kurtsoglou, de Bioéthanol France, explique que cette version repensée sera entièrement renouvelable, conçue à partir de sources comme l’huile de cuisson usagée.

Cette innovation pourrait donc transformer le Superéthanol E85 en un carburant 100% issu de la biomasse, une première en France.

Les conséquences environnementales et économiques

L’argument majeur en faveur de ce nouveau Superéthanol E85 est son impact réduit sur l’environnement. En substituant l’essence fossile par un composant entièrement renouvelable, les émissions de CO2 pourraient chuter de 70%, et celles d’oxyde d’azote et de particules de 90 à 98%. Ces chiffres impressionnants illustrent l’engagement vers une mobilité plus propre. Sur le plan économique, ce carburant pourrait rester compétitif. Actuellement vendu à environ 90 centimes d’euro le litre, principalement en raison de sa moindre taxation due à ses atouts écologiques, cette nouvelle version pourrait maintenir ou même améliorer cette accessibilité financière.

Malgré ses avantages apparents, plusieurs questions demeurent. La première concerne la disponibilité de ce nouveau carburant sur le marché français et les modalités de sa distribution. Il est crucial de comprendre également à quels types de véhicules ce nouveau Superéthanol E85 s’adressera et comment il s’intégrera dans l’infrastructure existante des stations-service. De plus, il faudra surveiller de près son prix à la pompe, élément déterminant pour sa réussite commerciale.

L’introduction de cette nouvelle version du Superéthanol E85 pourrait marquer un tournant décisif dans la transition énergétique du secteur des transports en France. Offrant des avantages environnementaux substantiels et un potentiel économique attractif, ce carburant promet non seulement de révolutionner notre manière de conduire mais aussi de contribuer à une planète plus propre. Reste à voir comment ces promesses se concrétiseront dans un avenir proche.