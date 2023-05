En Inde, un chirurgien a découvert dans son estomac de son patient 12 lingots d’or. L’homme a consulté, car il avait mal à son ventre.

[media-credit name= »Swiss Banker » align= »alignnone » width= »450″] [/media-credit]L’information insolite du jour nous provient d’Inde et plus précisément de New Delhi. Un homme de 63 ans se plaignait, car son ventre le faisait affreusement souffrir. Il a donc décidé de se rendre chez le médecin pour tenter d’obtenir son avis. Devant ce dernier, le sexagénaire précise qu’il n’arrive plus à se rendre aux toilettes. Le spécialiste lui demande s’il connait éventuellement la raison de ce problème et le patient a expliqué qu’il avait avalé une capsule de bouteille lors d’une dispute avec sa femme.

Une information insolite en Inde

La situation ne s’arrangeait pas et un chirurgien a été contraint de l’ausculter. À cet instant, il a découvert dans l’estomac de ce patient près de 400 grammes d’or ce qui correspondaient à 12 lingots. Le spécialiste a alerté la police et l’homme a été interpellé. Interrogé par les forces de l’ordre, l’homme a précisé qu’il avait avalé les lingots d’or, car il voulait passer de Singapour à New Delhi. Toutefois, lorsqu’il est arrivé à destination, il a tenté d’expulser l’or, mais la situation a dégénéré. Le sexagénaire a donc pris des laxatifs et il ne s’est pas alimenté pendant 10 jours.

Une première pour le chirurgien

Toutefois, les lingots d’or ne voulaient pas sortir de l’estomac et un acte chirurgical était indispensable. La valeur des 12 lingots est estimée à une centaine de milliers d’euros et le chirurgien en chef de l’hôpital de New Delhi a précisé à la BBC que c’était « la première fois que je récupère de l’or dans le ventre d’un patient. Je me souviens avoir récupéré une pierre dans une vessie. Mais trouver de l’or dans un estomac, c’est incroyable ».