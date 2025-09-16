Interpol révèle une saisie historique de près de 300 millions de comprimés de méthamphétamine

En 2025, la lutte contre le trafic de drogue atteint de nouveaux sommets grâce à une opération sans précédent menée par Interpol. Lors de l’été, dans une coordination exemplaire entre plusieurs agences internationales, pas moins de 76 tonnes de drogues, incluant notamment 297 millions de comprimés de méthamphétamine, ont été interceptés dans 18 pays. La valeur globale de la drogue saisie dépasse les 6,5 milliards de dollars, soulignant l’ampleur de cette menace. Ces chiffres impressionnent, mais surtout, ils confirment la nécessité de renforcer la collaboration entre la Gendarmerie, la Police Nationale, ainsi que les douanes et organismes spécialisés comme Europol, la ONUDC ou Santé Publique France. La grande question demeure : face à ce tsunami de stupéfiants, comment les forces de l’ordre peuvent-elles continuer à freiner un trafic qui s’ingénie à dissimuler ses produits, parfois dans des objets du quotidien qui échappent à toute suspicion, tels que des sacs de croquettes ou des machines à café ?

Une opération d’ampleur : décryptage de la saisie record d’Interpol

Les stratagèmes des trafiquants ne cessent de s’affiner. Pour éviter la détection, ils dissimulent la dope dans des objets du quotidien : paquets de thé, sacs de croquettes pour chat ou même planches à voile. Lors de cette opération, une attention particulière a été portée à la méthamphétamine, sous forme liquéfiée ou solide, souvent appelée yaba en Asie du Sud-Est. La région demeure un point chaud de cette criminalité, avec des saisies impressionnantes, comme 3,9 tonnes en Laos ou encore 9,25 millions de pilules en Birmanie. Mais la vigilance doit aussi s’étendre à d’autres zones, comme le Mexique où plus de 1,7 tonne ont été récupérés, ou en Inde où un réseau sur le Darknet a été démantelé, illustrant la diversité des modes opératoires.

Les femmes et les hommes derrière la lutte : organisations et stratégies

Les forces de l’ordre, épaulées par Interpol, Europol, la Gendarmerie, et la Police Nationale, déploient des moyens technologiques et humains pour suivre ces flux illicites. La coopération entre les services douaniers et les unités spécialisées de l’Ofast et de l’OMS permet une traçabilité accrue. Une tendance notable : l’utilisation de logiciels de veille numérique pour repérer les expéditions suspectes du darknet ou détecter des anomalies dans le transport des marchandises. Mais cette bataille exige aussi une vigilance constante et des moyens adaptés, notamment pour traquer des cargaisons qui voyagent parfois sur le continent américain ou en Asie par des routes maritimes, aériennes ou terrestres.

Chiffres clés de la saisie Description 297 millions de comprimés de méthamphétamine confiscés durant l’été 76 tonnes de drogues diverses saisies globales 6,5 milliards de dollars valeur totale de la drogue saisie 18 pays participation à l’opération 386 interpellations durant l’opération

Les enjeux majeurs de la lutte contre le trafic de stupéfiants en 2025

Les chiffres de cette année confirment l’urgence de poursuivre et d’intensifier la coopération internationale. Au-delà des saisies, la sensibilisation du public et la prévention restent essentielles pour limiter la demande. La surveillance accrue des plateformes numériques et la mise en garde contre des substances chimiques plus toxiques, comme le fentanyl ou des composés nouveaux, sont des priorités pour Santé Publique France, l’OMS et tous les acteurs impliqués. Relever ces défis exige aussi de renforcer la formation des personnels, d’utiliser des technologies avancées et de déployer des équipes mobiles capables d’intervenir rapidement dès qu’un réseau suspect est détecté. Chaque arrestation, chaque kilo évité d’arriver sur le marché, contribue à cette lutte stratégique autant qu’humanitaire.

Ce qu’il faut retenir pour 2025

Les opérations globales sont indispensables : elles permettent d’intercepter des quantités importantes de drogues avant leur distribution.

elles permettent d’intercepter des quantités importantes de drogues avant leur distribution. La dissimulation évolue : éléments du quotidien comme des yaourts ou des appareils électroménagers deviennent des cachettes pour la meth ou autres substances.

éléments du quotidien comme des yaourts ou des appareils électroménagers deviennent des cachettes pour la meth ou autres substances. La coopération est actée : forces nationales et internationales doivent continuer à travailler main dans la main.

forces nationales et internationales doivent continuer à travailler main dans la main. Les nouveaux défis : la surveillance du Darknet et l’identification rapide des nouvelles substances chimiques sont plus que jamais cruciales.

Questions fréquentes sur la lutte contre la criminalité organisée et la drogue

Quelle est la principale difficulté rencontrée par Interpol et ses partenaires actuellement ? La dissimulation sophistiquée et l’utilisation du numérique rendent la traque plus complexe. Comment les agents s’adaptent-ils ? En utilisant des outils de surveillance et de renseignement de plus en plus performants, et en renforçant la coopération interagences. Pourquoi la situation reste-t-elle préoccupante ? La demande de drogues telles que la méthamphétamine et le fentanyl ne faiblit pas, nourrissant un marché noir florissant. La meilleure stratégie consiste donc à continuer de mêler actions policières, prévention et sensibilisation à destination des jeunes et des populations vulnérables.

