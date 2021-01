Voici les meilleures SCPI à détenir absolument en 2021. Elles ont été sélectionnées selon des critères spécifiques (TDVM, TOF, stratégie immobilière, etc.). Les SCPI suivantes sont toutes ouvertes à la souscription sur le site Portail-SCPI.fr.

Corum Origin

Corum Origin étant l’une des SCPI ayant enregistré un taux de rendement annuel supérieur à 6 % en 2019. Elle mérite amplement d’être citée parmi les meilleures SCPI à détenir en 2021. En 2019, le Taux de Distribution sur Valeur de Marché de Corum Origin s’établissait à 6,25 %. Il a légèrement chuté par rapport à celui de 2018 (7,28 %). Concernant sa capitalisation, elle dépasse les 1 942 m millions d’euros au 30/09/2020. Corum Origin est une SCPI à capital variable lancée par la Société de Gestion Corum AM en 2012. Elle permet d’accéder au marché de l’immobilier d’entreprise en France et dans la zone euro. Le prix acquéreur commence à partir de 1 090 €.

Corum XL

Lancé le 20 janvier 2016, Corum XL est l’une des SCPI phares de Corum AM. Elle se classe dans la catégorie des SCPI diversifiées avec un TDVM de 6,26 % en 2019. Sa capitalisation s’établit à 841,43 millions d’euros. Corum XL figure parmi les SCPI les plus accessibles du marché. Effectivement, il est possible de devenir l’un de ses associés à partir de 189 €. Afin de générer plus de bénéfices, la meilleure solution consiste à acheter plusieurs parts de la SCPI Corum XL. De plus, elle est éligible à toutes les méthodes d’investissement possibles : au comptant, à crédit, en démembrement et en assurance-vie. En visitant le site Portail-SCPI. Fr,il est possible de recueillir plus d’informations concrètes concernant ces différentes solutions d’investissement en SCPI.

Activimmo

Activimmo est l’une des jeunes SCPI d’entreprise les plus prometteuses du marché. Son lancement a été initié par Alderan en 2019. Et pourtant, elle capitalise plus de 41,6 millions d’euros au 30/09/2020. Activimmo se démarque des autres SCPI par sa stratégie immobilière. Cela se constate surtout au niveau de son Taux d’Occupation Financier (à 98,70 %) du 3e trimestre 2020. En ce qui concerne son taux de recouvrement de loyers, il ressort à 100 % sur la même période. D’ailleurs, Activimmo reste la première SCPI spécialisée dans l’immobilier de la logistique en France. Les actifs détenus par cette dernière sont répartis équitablement entre l’Ile-de-France et les régions. Ils ont été sélectionnés par l’équipe de la Société de Gestion Alderan.

Pierval Santé

Pierval Santé est une SCPI créée et gréée par la Société de Gestion Euryale depuis 2013. C’est la seule SCPI positionnée à 100 % sur le secteur de l’immobilier de santé en France. Afin de diversifier davantage son portefeuille d’actifs, Pierval Santé détient et exploite des immeubles situés à l’étranger. Les principales villes ciblées par cette SCPI spécialisée se trouvent en Allemagne et en Irlande. Elle possède également des immeubles au Royaume-Uni et au Portugal. Au 30 septembre 2020, Pierval Santé a enregistré un TOF à 99, 17 %. En 2019, elle a atteint un TDVM de 5,05 %. Le prix de la part de la SCPI Pierval Santé étant fixé à 200 €, elle est accessible à tous les profils d’investisseurs. Il faudra acheter 5 parts pour toute nouvelle souscription.