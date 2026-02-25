« Je ne sens plus rien et je perds l’équilibre » : le témoignage poignant de Geneviève, Gilet jaune blessée lors d’une charge des CRS en 2019

En bref :

Perte de sensation et perte d’équilibre peuvent résulter d’un choc vécu lors d’une manifestation ou d’une charge policière.

Le témoignage de Geneviève, Gilet jaune blessée lors d’une charge des CRS en 2019, éclaire les conséquences humaines et sanitaires d’un épisode de violence policière.

Comprendre ces symptômes permet d’améliorer l’écoute des victimes et l’accompagnement médical et social.

Je suis journaliste spécialisé en police, justice et sécurité, et j’ai appris à lire les récits de terrain comme des témoignages qui dépassent le simple récit circonstanciel. Lors d’une manifestation en 2019, Geneviève, une Gilet jaune, a été blessée lors d’une charge des CRS et elle m’a confié ce que cela a changé pour elle: une perte de sensation et une perte d’équilibre qui se font sentir jour après jour. Ce témoignage illustre une réalité souvent invisibles pour le grand public: la souffrance physique et psychologique qui peut accompagner des actes de violence lors de manifestations. Avant d’entrer dans le cœur du sujet, voyons rapidement les données qui structurent ce type de situation.

Élément Description Impact Perte de sensation Altération de la perception tactile ou somatique après un choc Risque de douleurs persistantes et d’anxiété associée Perte d’équilibre Sentiment d’instabilité lors de la marche ou des debout Impact sur les activités quotidiennes et la sécurité personnelle Violence policière Utilisation de forces lors de manifestation Souffrance, traumatismes et besoins de suivi médical

Le témoignage de Geneviève : perte de sensation et équilibre en jeu

Quand je l’ai rencontrée, Geneviève me disait aussitôt qu’elle n’était pas seulement blessée physiquement, mais aussi marquée par une incapacité à sentir certaines zones de son corps et par des vertiges répétitifs. Elle se souvient de la confusion qui a suivi la charge des CRS pendant la manifestation de 2019: les sirènes, les gaz, les cris, puis le silence lourd d’un corps qui ne réagit plus comme avant. Dans son récit, la perte de sensation s’est manifestée peu après l’événement, et elle a dû s’accrocher à des signes plus subtils que la douleur pour comprendre ce qui lui arrivait. La perte d’équilibre est apparue comme une compagne invisible, rendant les déplacements plus prudents et parfois dangereusement maladroits.

Symptômes vécus : engourdissement partiel, impression de flottement, vertiges occasionnels.

: engourdissement partiel, impression de flottement, vertiges occasionnels. Conséquences : limitation des activités, inquiétude face à la reprise des mobilisations, peur d’une rechute.

: limitation des activités, inquiétude face à la reprise des mobilisations, peur d’une rechute. Chemin de guérison : consultation pluridisciplinaire, kinésithérapie, suivi psychologique et soutien social.

Sa voix est rationnelle, mais porte une souffrance qui ne se voit pas au premier regard. Le cas de Geneviève n’est pas isolé: des personnes impliquées dans des violences policières racontent des parcours longs et difficiles pour recouvrer une certaine stabilité. Pour ceux qui veulent comprendre les enjeux, voici quelques éléments clés tirés des expériences vécues et des analyses associées.

Pour nourrir le débat public et la sécurité sanitaire des manifestations, j’ai aussi relevé d’autres témoignages qui éclairent ce que signifie vivre avec ces symptômes dans des contextes de tension sociale. Par exemple, des reports médiatiques sur des affaires judiciaires et des témoignages de proches montrent comment la souffrance peut persister longtemps après l’événement et réclamer une prise en charge adaptée. Dans ce cadre, l’importance du soutien médical et social est indéniable et doit guider les réponses des autorités et des acteurs de la sécurité.

Il est utile d’explorer comment la société peut répondre: formation des forces de l’ordre, protocoles post-événement et accompagnement des victimes afin que les personnes blessées comme Geneviève ne restent pas seules face à la souffrance. Je pense notamment à des actions concrètes qui renforcent la confiance entre les citoyens, les forces de l’ordre et le système de santé, tout en évitant tout sensationnalisme.

Axes d’action Exemples concrets Objectifs Prévention et formation Simulations, débriefings, médiation Réduire les risques, améliorer la communication Suivi médical et social Réadaptation, soutien psychologique, aides matérielles Rétablissement progressif et dignité Transparence et justice Rapports d’enquête, audition des témoins Confiance et responsabilisation

Pour prolonger la réflexion et donner corps aux récits, je vous propose d’explorer d’autres témoignages qui croisent les questions de sécurité, de justice et de protection des personnes. Par exemple, des récits de violence et de protection, comme celui de personnes impliquées dans des affaires judiciaires liées à des violences ou à des actes de sécurité, apportent une dimension complémentaire au débat public et à l’empathie nécessaire pour comprendre ces parcours difficiles. Vous pouvez lire des témoignages pertinents sur des situations similaires et les mettre en lien avec les enjeux actuels de sécurité et de droit, afin d’appréhender comment les différents acteurs répondent aux souffrances des victimes.

Pour aller plus loin, voici deux ressources qui évoquent des expériences de vies marquées par des violences et des processus judiciaires, afin d’élargir la perspective sur ces questions sensibles: Texte d’ancrage sur un témoignage poignant et Texte d’ancrage sur un autre témoignage judiciaire.

Mon approche est d’écouter, de questionner et de relier les faits, sans embellir ni détourner l’attention des souffrances réelles. Le vécu de Geneviève, et de tant d’autres témoins, éclaire les enjeux humains derrière les chiffres et les enquêtes, et rappelle qu’au cœur des manifestations il y a des vies qui changent brutalement.

En explorant les rapports entre violence policière, souffrance et sécurité publique, il devient possible de proposer des voies d’amélioration qui ne sacrifient ni la justice, ni la dignité des personnes touchées par ces événements. Pour chacun qui cherche à comprendre ces dynamiques, il faut garder en tête que la perte de sensation et la perte d’équilibre ne sont pas de simples détails médicaux: ce sont des reflets de traumatismes réels, vécus au quotidien et nécessitant écoute et accompagnement.

Enfin, à travers ces témoignages et ces analyses, on mesure que l’audace d’une société se voit aussi dans sa capacité à soutenir ceux qui souffrent et à adapter ses réponses en conséquence. La souffrance n’est pas une fatalité; elle appelle des réponses humaines et mesurées, afin qu’aucun citoyen ne se retrouve seul face à une blessure invisible et à une instabilité persistante, et que la sécurité publique intègre vraiment l’accompagnement des victimes pour prévenir toute réitération, perte de sensation et perte d’équilibre.

Autres articles qui pourraient vous intéresser