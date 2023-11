Joaquin Phoenix explose le cinéma avec Napoléon de Ridley Scott

Le 22 novembre prochain sort sur tous les écrans un film très attendu, Napoléon de Ridley Scott. C’est l’un des évènements cinématographiques de cette année 2023. Ridley Scott a déjà signé de grands films comme Gladiator, Alien, Blade Runner. Joaquin Phoenix, ce grand acteur, va incarner Napoléon.

Il a donné vie de façon magistrale au Jocker. Il devrait donc être à la hauteur du rôle. Le film va retracer l’ascension de Napoléon, ses amours et sa relation tumultueuse avec Joséphine de Beauharnais.

La promesse est grande avec Napoléon

Ce film Napoléon est très attendu surtout par les adeptes du réalisateur, les fans d’histoire, de Napoléon. Plusieurs films ont déjà retracé son histoire. Napoléon reste l’une des plus grandes figures en France. Le film va retracer son parcours de 1789 à 1821. La relation avec Joséphine a été très tourmentée, passionnée. Elle est essentielle pour bien comprendre l’histoire de l’empereur. Ridley Scott nous présente l’un des films les plus attendus du moment.

Cette fresque des plus spectaculaires nous montre un Napoléon interprété par Joaquin Phoenix. Cela nous promet un très bon moment de cinéma. Ridley Scott est l’un des plus grands réalisateurs vivants. Il a conçu de grands opus comme Seul sur Mars, Kingdom of Heaven, Thelma et Louise, la chute du faucon noir. Joaquin Phoenix devrait faire vivre un empereur étonnant de réalisme.

Les premières bandes-annonces de Napoléon

Le film de Ridley Scott bien avant sa sortie sur les écrans suscite déjà des critiques notamment par Emilie Robbe, la conservatrice en chef du patrimoine du musée de l’armée de Paris. Elle aurait décelé certaines incohérences. Ridley Scott a répondu à ses détracteurs. Dans l’esprit du réalisateur, le film n’est pas une version historique ni un documentaire, mais c’est une fiction, sa vision du parcours de Napoléon.

Vingt-trois ans après Gladiator, Ridley Scott nous promet tout de même un très bon moment de cinéma. Le rôle principal tenu par Joaquin Phoenix nous réserve sans aucun doute de très belles surprises, car cet acteur est exceptionnel. Napoléon, ce militaire corse a eu une vie qui a marqué l’histoire en France. L’épopée va durer plus de 2 heures 39 et elle devrait ravir les amateurs de bon cinéma. Joséphine de Beauharnais est incarnée par Vanessa Kirsby. Un film à voir absolument sur les écrans dès le 22 novembre prochain.