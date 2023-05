Les jours fériés sont nombreux en mai 2015, mais cela coûtera très cher à la France. Car sur 30 jours, 17 seront travaillés.

Les jours fériés devraient combler les attentes des Français au mois de mai 2015. Alors qu’une telle configuration n’avait pas été observée depuis les années 70, certains tentent de savoir combien cela coûtera à la France. L’Insee s’est donc plongé dans les statistiques pour essayer d’obtenir une somme d’argent approximative. Pour cela, il suffit de regarder la configuration de cette année, car il y aura trois week-ends de 3 jours avec le 1er, le 8 et le 25 mai. En parallèle, les fêtes de Pâques ont été célébrées en avance, cela aura donc un certain impact.

5 jours fériés coûtent donc 5 milliards d’euros

En effet, un mois après les cloches, la liste des jours fériés s’agrandit avec le jeudi de l’Ascension. Il faut savoir qu’un jour non travaillé demande à la France un effort d’un milliard d’euros. Par conséquent, les jours fériés du mois de mai coûteront très cher à l’économie du pays, de l’ordre de 5 milliards d’euros. Cette somme d’argent n’est pas négligeable et elle peut s’avérer pénalisante, car la France traverse déjà une période économique complexe et elle cherche encore le positif.

La période de reprise entachée par les jours fériés

Comme le pays s’inscrit dans une période dite de reprise, les jours fériés du mois de mai pourraient s’avérer néfastes. Ils seront toutefois intéressants pour les amateurs de détente et de repos. Le début des congés n’est pas à la hauteur des espérances, car le soleil a lui aussi décidé de partir. De ce fait, plusieurs départements de France seront placés sous le signe de la grisaille et de la pluie. Il faudra sans doute attendre plus tard, aux alentours du 8 mai pour découvrir les premières saveurs du barbecue, des grillades et des brochettes de viande.