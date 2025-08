La BCE organise un concours pour sélectionner le design des nouveaux billets en euro

La BCE lance un concours innovant pour redessiner les billets en euro

Face à l’évolution constante des attentes en matière d’esthétique et de sécurité monétaire, la Banque centrale européenne (BCE) frappe fort en organisant un concours pour repenser le design des futurs billets en euro. Dans un contexte où la modernité et la sécurité sont plus que jamais prioritaires, la BCE invite tous les talents de l’Union européenne à proposer leurs idées pour renouveler l’image de cette monnaie emblématique. Ce projet audacieux vise à conjuguer innovation, identité visuelle et facilité de reconnaissance, tout en assurant la lutte contre la contrefaçon.

Dès 2025, le secteur du design monétaire s’annonce plus dynamique que jamais, avec une compétition ouverte aux graphistes spécialisés dans la création de billets. Ces initiatives offrent une véritable opportunité de mettre en avant la diversité culturelle européenne à travers des motifs modernes et significatifs, tout en intégrant les avancées technologiques pour renforcer la sécurité. A travers cette démarche, la BCE confirme sa volonté de faire évoluer l’euro vers une monnaie à la fois esthétique, sécuritaire et résolument moderne.

Pourquoi la BCE lance-t-elle un concours pour le design des billets en euro ?

Le contexte économique et technologique de 2025 pousse la BCE à réévaluer son identité visuelle. La question de l’innovation dans la conception des billets est essentielle, car ces derniers doivent répondre à des enjeux cruciaux tels que la lutte contre la contrefaçon, la reconnaissance instantanée et la modernisation esthétique. La compétition offre l’opportunité de recueillir des idées fraîches et créatives, provenant de talents issus de toute l’Union européenne.

Ce processus s’inscrit également dans une démarche de transparence et d’engagement envers les citoyens européens, qui accompagnent désormais toute évolution de leur monnaie. La volonté derrière cette initiative est bien de marquer un tournant dans la conception de billets à l’image d’une Europe dynamique, innovante et fière de son identité.

Objectifs du concours Enjeux principaux Renouveler l’image des billets en euro Renforcer la sécurité contre la contrefaçon Favoriser la créativité et l’innovation Représenter la diversité culturelle européenne Impliquer les talents locaux et européens Moderniser l’esthétique monétaire

Quels thèmes seront abordés dans le concours de design ?

Les participants devront explorer deux thèmes majeurs validés par la BCE : « La culture européenne » et « Fleuves et oiseaux ». Ces thèmes visent à symboliser la richesse historique et naturelle de l’Europe tout en intégrant des éléments modernes capables d’exprimer l’identité continentale. Ces motifs pourront aussi refléter les valeurs communes, telles que la solidarité ou la durabilité, en phase avec la transition écologique que la BCE souhaite renforcer à travers ses nouvelles créations.

Le processus de sélection prévoit deux phases : une période de candidatures, suivie par la soumission des projets. La créativité sera donc mise à rude épreuve pour mêler innovation visuelle et sécurité renforcée. Pour enrichir leur démarche, les graphistes peuvent s’inspirer de banques d’images ou d’éléments culturels issus de leur propre territoire.

Comment les participants peuvent-ils soumettre leur projet ?

Le calendrier est clair : jusqu’au 18 août 2025, les designers ont la possibilité de déposer leur dossier via la plateforme officielle. Leur dossier doit inclure un portfolio complet illustrant leur capacité à créer des billets alliant esthétique et sécurité, ainsi que des références ou distinctions précédentes pour renforcer leur crédibilité. La sélection se concentrera sur l’innovation, la cohérence avec les thèmes imposés et la faisabilité à grande échelle.

En bonus, la BCE propose plusieurs ressources pour guider les candidats, comme des exemples des anciennes coupures et des détails techniques en matière de sécurité. Tout cela pour encourager un maximum de talents dans cette compétition où créativité et sécurité se côtoient.

Quel impact aura ce concours sur la monnaie en euro et son identité visuelle ?

Ce projet s’inscrit dans une vision stratégique de la BCE pour faire évoluer l’euro vers plus de modernité et de reconnaissance instantanée. En renouvelant le design des billets, l’Europe souhaite renforcer la confiance de ses citoyens en une monnaie sûre, design et européenne. Les nouveaux billets, équipés de technologies avancées, seront moins vulnérables face à la contrefaçon et plus adaptés aux outils numériques de demain.

L’innovation graphique, portée par ce concours, contribue également à renforcer l’image de l’Union comme une entité moderne, dynamique et attachée à ses valeurs. La diversité des idées proposées pourrait aussi faire émerger une nouvelle identité visuelle qui valorise autant la tradition que l’avenir.

Quels sont les bénéfices concrets pour les citoyens et la sécurité ?

Amélioration de la reconnaissance visuelle grâce à des motifs innovants et distinctifs

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon avec des technologies avancées intégrées

Une monnaie plus adaptée aux paiements digitaux et aux nouveaux moyens de paiement

Questions fréquemment posées

Comment participer au concours ? La plateforme officielle de la BCE permet de déposer les dossiers jusqu’au 18 août 2025, avec un portfolio détaillé et des références. Quels sont les critères de sélection ? L’originalité, la cohérence avec les thèmes imposés, la faisabilité technique et l’impact visuel jouent un rôle clé. Les nouveaux billets seront-ils disponibles rapidement ? La finalisation des projets retenus sera suivie d’une phase de production, prévue pour 2026.

